Παπαθανάσης στο Economist: Μόνο με ισχυρή οικονομία μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ζωής των πολιτών

Την προσήλωση της κυβέρνησης στη συνεχή ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας επανέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπαθανάσης τόνισε πως η ισχυρή οικονομία, η προσέλκυση επενδύσεων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διαρκή ανάπτυξη της χώρας.

Ο Νίκος Παπαθανάσης στην τοποθέτησή του, ανέδειξε τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική στοχοθεσία, αλλά και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης με έμφαση στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το 2019, οι επενδύσεις ήταν στο 11% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα κινούνται στο 15,3%. Η ανεργία ήταν στο 17,8% και σήμερα έχει μειωθεί κάτω από το 8%, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από 5,4 δισ. ευρώ το 2019, ανέρχεται πλέον στα 14,6 δισ. ευρώ το 2025, και το 2026 πρόκειται να σημειώσει περαιτέρω αύξηση, στα 16,9 δισ ευρώ, δηλαδή θα είναι κατά 212% υψηλότερο από αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Όταν η Ελλάδα πετυχαίνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και μπορεί και σέβεται τα όρια των δαπανών, σε αντίθεση με χώρες πυλώνες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, όταν μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος της, όταν είναι στις πρώτες θέσεις της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει έναντι του παρελθόντος, ότι κάτι συνεχίζει να αλλάζει.

Έχουμε μπροστά μας δουλειά, με στόχο την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων και των γυναικών. Αλλά, αν δεν υπάρχει ισχυρή οικονομία, αν δεν υπάρχει μια κυβέρνηση που εγγυάται τη σταθερότητα και έχει στο DNA της την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πόρο προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, δεν μπορούν να εξασφαλιστούν νέες θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να υπάρχει ελπίδα για το αύριο της χώρας.

Δεν αρκεί η θεωρία, χρειάζονται πράξεις. Οι πόροι για τη μείωση των φόρων και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας δεν κατεβαίνουν από κάποιο δέντρο. Είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής μιας κυβέρνησης που πιστεύει ότι πρέπει να στηρίζει καθημερινά την επιχειρηματικότητα ,αλλά έχοντας πάντα κατά νου την κοινωνία.

Αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σταθερά μπροστά. Δίνει σιγουριά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι και την επόμενη μέρα, τα παιδιά μας θα βρουν δουλειά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσβλέπουν στη στήριξη μιας κυβέρνησης που πιστεύει σε αυτές, κατέληξε με έμφαση ο Νίκος Παπαθανάσης.