Ηλεκτρικό ρεύμα: Πως κινήθηκε η ελληνική αγορά τον Απρίλιο, τον πρώτο μήνα της νέας ενεργειακής κρίσης

Πτώση από τα 95 ευρώ το Μάρτιο, σε 88 ευρώ ανά μεγαβατώρα χαρακτήρισε την τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την εγχώρια αγορά.

Σχετικά περιορισμένη ήταν η μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά χονδρικής το μήνα που πέρασε, καθώς η μέγιστη αιχμή βρέθηκε στα 154 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράλληλα, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο ήταν οριακά χαμηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε σταθεροποίηση των τιμολογίων που πληρώνουν οι καταναλωτές, καθώς οι προμηθευτές τα διατήρησαν σε παρόμοια επίπεδα για το νέο μήνα, ενώ υπήρξαν και ορισμένες μειώσεις.

Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση των τιμών σε χονδρική και λιανική αποδίδεται στην υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ και τη χαμηλή εποχιακή ζήτηση, καθώς διανύουμε την άνοιξη. Τα πράγματα αναμένεται, πάντως, να αλλάξουν όταν θα μπούμε στο καλοκαίρι, αναλόγως βέβαια και των διεθνών εξελίξεων.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι όσον αφορά τις εξαγωγές ηλεκτρισμού, τη μερίδα του λέοντος έλαβε τον περασμένο μήνα η Βουλγαρία, με δεύτερη τη Β. Μακεδονία.

Τέλος, στο κομμάτι της προμήθειας η ΔΕΗ είχε ποσοστό 48,03%, με τους εναλλακτικούς προμηθευτές να μοιράζονται το υπόλοιπο 51,97%. Το μερίδιο της Metlen ανήλθε σε 22,78%, της Ήρων σε 9,46% και της Enerwave σε 6,45%.

Στα επιμέρους τμήματα της αγοράς, η ΔΕΗ ήταν πρώτη στη Χαμηλή Τάση με 61,94%, όπως και στη Μέση Τάση με 32,62%. Η Metlen είχε τα πρωτεία στην Υψηλή Τάση με 54,33%.