Μακρο-οικονομία

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η ισχύουσα προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
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Ένα μήνα προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις προκειμένου να αναρτήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση.

Το υπουργείο παρατείνει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 την προθεσμία υποβολής για καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025.

Η ισχύουσα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Με την παράταση δίνεται στις επιχειρήσεις ο αναγκαίος πρόσθετος χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

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Μακρο-οικονομία
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