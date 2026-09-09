Πυρηνική ενέργεια: Συστάθηκε κυβερνητική επιτροπή για τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα

Με νέα απόφαση του υπουργικού συμβουλίου συγκροτείται κυβερνητική επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με τη σχετική πράξη αναφορικά με την σύσταση της επιτροπής πυρηνικής ενέργειας, πρόεδρος θα είναι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ενώ στις εργασίες της θα μετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, ο πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και του Δημόκριτου. Παράλληλα, μετά από πρόσκληση θα μπορούν να συμμετέχουν στην επιτροπή οι επικεφαλής των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ, ΣΕΒ, όπως και εμπειρογνώμονες.

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Όπως τόνισε σχετικά σε ανάρτησή του ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος, η συγκρότηση της επιτροπής αποτελεί το πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή έχει δύο σκοπούς:

να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο και την γνώση διαφόρων φορέων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια ώστε να υπάρχει μια συναντίληψη των βασικών παραμέτρων.

η επιτροπή θα εξετάσει βασικά ερωτήματα, όπως: ταιριάζει η πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, υπό ποιες παραδοχές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, τι άλλα οφέλη έχει (π.χ., ενεργειακή ασφάλεια), πως θα οργανώναμε και θα χρηματοδοτούσαμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι ρίσκα εμπεριέχει και πως θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα θεσμικά, ρυθμιστικά και νομικά κενά που πρέπει να καλύψουμε, ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος, και ποια είναι τα ορόσημα σε αυτή την πορεία;

Η επιτροπή καλείται εντός 24 μηνών να παραδώσει την τελική της έκθεση, αναλόγως της οποίας θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.