Πετρέλαιο κίνησης: Παράταση και τον Ιούνιο στην επιδότηση – Ποιο το όφελος για τους οδηγούς

Στα 15 λεπτά ανά λίτρο διατηρείται τον Ιούνιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κυβέρνηση να κρατά ενεργό το μέτρο για έναν ακόμη μήνα, σε μία προσπάθεια να συγκρατήσει το κόστος στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραγωγή.

Η παράταση είχε ανακοινωθεί την Τρίτη 26.05.2026 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τον πρωθυπουργό να αναφέρει ότι, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα συνεχιστεί στα 15 λεπτά.

Με βάση τη νέα απόφαση, το μέτρο παρατείνεται από την 01.06.2026 έως και την 30.06.2026. Το ύψος της επιδότησης για τον Ιούνιο ορίζεται στα 12 λεπτά του ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, ποσό που αντιστοιχεί σε τελικό όφελος περίπου 15 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία. Το δημοσιονομικό κόστος της νέας παράτασης εκτιμάται στα 46 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των γενικών κρατικών δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών.

Πρακτικά, για έναν οδηγό που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με πετρέλαιο κίνησης, το όφελος από την επιδότηση φτάνει περίπου τα 7,5 ευρώ ανά γέμισμα. Σε μεγαλύτερες καταναλώσεις, η διαφορά γίνεται πιο αισθητή. Για παράδειγμα, ένα φορτηγό που καταναλώνει 1.000 λίτρα diesel μέσα στον μήνα έχει όφελος περίπου 150 ευρώ, ενώ στα 2.000 λίτρα το όφελος ανεβαίνει κοντά στα 300 ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η παρέμβαση αφορά κυρίως τις μεταφορές και την παραγωγή, όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης περνά πιο γρήγορα στο λειτουργικό κόστος.

Το μέτρο ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν η ένταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και η αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οδήγησαν την κυβέρνηση στην επιδότηση 16 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο για τον Απρίλιο, με εφαρμογή από την 01.04.2026 έως και την 30.04.2026 και εκτιμώμενο κόστος 51 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, με νέα απόφαση το μέτρο παρατάθηκε και για τον Μάιο, από την 01.05.2026 έως και την 31.05.2026, με το ίδιο ύψος επιδότησης, δηλαδή 16 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο, και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ. Η νέα απόφαση για τον Ιούνιο διατηρεί το μέτρο, αλλά με χαμηλότερη επιδότηση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Η επιδότηση δεν δίνεται με αίτηση από τους οδηγούς, όπως για παράδειγμα το fuel pass, αλλά περνά μέσα από το δίκτυο διάθεσης καυσίμων. Αποδέκτες είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων, ενώ η έκπτωση πρέπει να εμφανίζεται στα σχετικά τιμολόγια και να μεταφέρεται στην αγορά.

Η κυβέρνηση έχει συνδέσει το μέτρο κυρίως με τις μεταφορές και την παραγωγή, καθώς το diesel χρησιμοποιείται σε φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, αγροτικά μηχανήματα και δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο αρχικό πακέτο στήριξης, το ΥΠΟΙΚ είχε επισημάνει ότι η παρέμβαση δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του κόστους για όσους κινούνται με diesel, αλλά και στη συγκράτηση των πιέσεων που μπορούν να περάσουν στις τιμές προϊόντων.