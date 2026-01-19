Πιερρακάκης από Eurogroup: Ανάγκη για απτά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις δηλώσεις που έκανε προσερχόμενος στη σημερινή (19.1.2025) συνεδρίαση του Συμβουλίου, την πρώτη υπό την προεδρία του, υπογράμμισε την ανάγκη για απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα με γρήγορο ρυθμό.

O Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκίνησε την πρώτη του δήλωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. «Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειας των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία και να πω ότι η καρδιά και το μυαλό μας είναι σε αυτούς και γενικότερα στον ισπανικό λαό», είπε συγκεκριμένα.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε τους 4 βασικούς στόχους που είχε θέσει από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην προστασία των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, βασικό θέμα της σημερινής ατζέντας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης, με θέμα την προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ, μια εξέλιξη που, όπως λέει ο ίδιος, χαιρετίζεται από την ευρωομάδα με την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Eurogroup για το νέο έτος.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τη συνεδρίαση των G7. Την ενημέρωση θα κάνει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Αντουάν Λεσκούρ, αφού η Γαλλία ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της ομάδας. Θα γίνει επίσης αναφορά και στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσιγκτον, που έγινε στις 12 Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκε η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Ο ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία εκλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), θέμα που θα συμπεριληφθεί στο σημερινό Eurogroup. Όπως είπε, «έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόλογες υποψηφιότητες.

Συνολικά 6 υποψήφιοι έχουν καταθέσει ενδιαφέρον για τη θέση. Πρόκειται για τους Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία, Μάντις Μύλερ από την Εσθονία, Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, Ρίμαντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία.

Το Eurogroup θα εξετάσει τις υποψηφιότητες και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνοδο κορυφής που θα γίνειτον Μάρτιο.