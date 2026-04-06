Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου

H Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει το σοκ του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας για τη μεταμόρφωση της χώρας σε συνέντευξή του στο Le Point.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσο και τις προκλήσεις που παραμένουν και σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται από κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος και οι ενεργειακές αναταράξεις η χώρα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ.

«Η χώρα, που κάποτε θεωρούνταν ο «ασθενής» της Ευρώπης μετά την κρίση χρέους, εμφανίζεται σήμερα ως παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής ανάκαμψης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκο Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, σε ερώτημα αν η χώρα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια νέα πετρελαϊκή κρίση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η οικονομία είναι πλέον πιο ανθεκτική χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, τη σταθερή ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις. Όπως εξηγεί, η χώρα μπορεί να απορροφήσει εξωτερικούς κραδασμούς, ενώ έχουν ήδη ληφθεί στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το αν η σημερινή εικόνα συνιστά μια πραγματική αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός απαντά θετικά, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: πρωτογενές πλεόνασμα, ταχεία μείωση του χρέους και ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται στο 2,4% για το 2026. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις, την πολιτική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή στήριξη, που συνέβαλαν στη συνολική μεταμόρφωση της οικονομίας.

Ωστόσο, στο ερώτημα γιατί πολλοί πολίτες εξακολουθούν να νιώθουν οικονομική πίεση, αναγνωρίζει ότι η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη για αρκετούς. Ο πληθωρισμός και το στεγαστικό πρόβλημα επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση στοχευμένων πολιτικών στήριξης. Όπως τονίζει, στόχος είναι η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση των εισοδημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα διδάγματα της κρίσης, μετά από σχετική ερώτηση, υπογραμμίζει ότι η εμπειρία των μνημονίων ανέδειξε την ανάγκη για υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και διαρκείς μεταρρυθμίσεις. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν και ότι η οικονομική σταθερότητα είναι κρίσιμη για το μέλλον, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.

Ερωτηθείς για τις βασικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα έχει ήδη ψηφιοποιήσει χιλιάδες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επόμενος στόχος είναι η αναβάθμιση τομέων όπως η Δικαιοσύνη, η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων.

Τέλος, στο ερώτημα αν η σημερινή πορεία αποτελεί μια «ρεβάνς» μετά την κρίση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απορρίπτει τον όρο, προτιμώντας να μιλήσει για ευθύνη και ανάγκη για απτά αποτελέσματα. Όσο για το αν η κρίση έχει τελειώσει οριστικά, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αλλά απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους.