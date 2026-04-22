Πιερρακάκης: Πήραμε μέτρα που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας – Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους

Τα νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που ανακοινώθηκαν σήμερα (22.4.2026) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και έπειτα εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο – σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ για πρωτογενές πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ το 2025, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον ALPHA.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι στοχευμένα και αφορούν βασικές κοινωνικές ομάδες, όπως ενοικιαστές, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν συνολικά την κοινωνία.

Κάνει αναφορά στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και διευκολύνει την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Ακούσαμε να εξειδικεύετε τα μέτρα, ακούσαμε μια σειρά από επιδόματα για τους πιο ευάλωτους, ακούσαμε και μια νέα ρύθμιση χρεών. Πού στοχεύουν όλα αυτά, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Υπουργέ.

Να πω, καταρχήν, ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, γιατί εκ των πραγμάτων αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά επί της ουσίας διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας: Ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά. Τρεις κατηγορίες μέτρων. Ξεκινώ από το τελευταίο το οποίο αναφέρατε – τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος – το ζητούσε η αγορά, ακούσαμε τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους άκουγα κι εγώ πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση στην οποία προβαίνουμε με τις 72 δόσεις. Χαμηλώνουμε την εισαγωγή στον Εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ.

Μια ακόμη τελευταία, τελευταία, τελευταία ρύθμιση χρεών.

Εγώ θα σας πω ότι στην πραγματικότητα βοηθάμε τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητούσαν αυτό το χέρι βοήθειας από την πολιτεία. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε γιατί αυτό έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε – και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το εδώ και το τώρα, την κρίση, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνάει πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια.

Θυμάμαι τον σημερινό Πρωθυπουργό, ως αρχηγό της αντιπολίτευσης, να λέει ότι αυτή η ιστορία με τα επιδόματα είναι μια ντροπή για τις κυβερνήσεις, ότι είναι μια πελατειακή σχέση, ότι τα επιδόματα δεν πρέπει να υπάρχουν, ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε μόνιμα μέτρα. Επιδόματα πάλι.

Τουναντίον. Συντριπτικά σε μόνιμα μέτρα πηγαίνουμε και αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά αυτό το οποίο έχει κάνει είναι να έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Μια ολόκληρη ΔΕΘ στήθηκε επάνω σε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, στα προσωρινά μέτρα, έχουμε στα χέρια μας, έχω κι εγώ στα χέρια μου το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο τι λέει; Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: temporary, targeted, tailored.

Αυτό λοιπόν κάναμε για αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως είδατε από τα 500 εκατ. ευρώ – σύνολο 800 εκατ. ευρώ γιατί έχουμε κάνει και ανακοινώσεις 300 εκατ. ευρώ πριν από λίγες εβδομάδες – ένα κομμάτι πηγαίνει εκ των πραγμάτων στην κρίση για την ενεργεία, με επιδοτήσεις στο diesel . Τι κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αλλά συντριπτικά τι κοιτάμε; Μόνιμα μέτρα: Συνταξιούχοι, ενοικιαστές.

Άρα η συνολική φιλοσοφία είναι αυτή, και, αυτήν είδατε να υπηρετείται και στη ΔΕΘ που προηγήθηκε και στη ΔΕΘ που θα ακολουθήσει.

Αρκούν αυτά κύριε υπουργέ; Έχουμε ένα πληθωρισμό μπροστά μας ο οποίος είναι ήδη υψηλός, οι εκτιμήσεις, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ότι θα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι περιμέναμε στην πορεία. Η κρίση διαρκεί. Η ακρίβεια καλπάζει. Αρκούν αυτά για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή;

Ποτέ δεν θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια, ποτέ δεν θα το ακούσετε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η εισαγόμενη ακρίβεια η οποία έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικότερα, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, εγώ θα πω αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες.

Άρα, θα πω, είναι μια «ανάσα». Και εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω, να υπογραμμίσω, το πώς έρχονται αυτά τα χρήματα. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες «υπερφορολόγηση». Δείτε τα στοιχεία. Καλώ τους πάντες να δουν τα στοιχεία. Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας έρχεται από φόρους. Ξέρετε από πού έρχεται το υπόλοιπο; Από δαπάνες και νοικοκύρεμα του κράτους – έχουμε συγκρατήσει ουσιαστικά κάποιες δαπάνες- και ταυτοχρόνως, από ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Είμαστε κύριε Σρόιτερ, κοντά στο να πετύχουμε το ιστορικό χαμηλό του να έχει η Ελλάδα τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της. Αυτά δεν είναι λίγα. Είναι σημαντικά. Δεν έχουν λυθεί και όλα τα προβλήματα.

Όχι ότι δεν υπάρχει και υπερφορολόγηση βεβαίως, δεν είναι της ώρας αλλά φαντάζομαι ότι βλέπετε κι εσείς ότι είμαστε ψηλά στους φόρους ακόμη, και στους έμμεσους φόρους και στους άμεσους φόρους.

Θα απαντήσω σε αυτό. Ξέρετε ότι καμία άλλη κυβέρνηση ιστορικά δεν μείωσε 83 φόρους και εισφορές. Δεν θα είμαι ούτε εγώ προσωπικά ούτε ο Πρωθυπουργός ικανοποιημένοι μέχρι οι 83 μειώσεις φόρων να γίνουν 183. Αλλά πρέπει να το κάνεις χτίζοντας βήμα-βήμα. Δεν είναι ευχολόγιο η οικονομία. Είναι ιδρώτας. Και είμαστε σε μία χώρα – αυτό το λέω και σε συνάρτηση με τα σχόλια της Αντιπολίτευσης που άκουσα σήμερα – η χώρα δεν ίδρωσε για να φτάσει εδώ και οι πολίτες δεν ίδρωσαν για να φτάσουν εδώ. Μάτωσαν. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γενιά να ξανακάνει τα ίδια λάθη και να περάσει πάλι τον λογαριασμό στην επόμενη. Το λέω με αφορμή σχόλια που άκουγα σήμερα να δοθούν 3 δισ. ευρώ, 4 δισ. ευρώ, 5 δισ. ευρώ…

Ξέρετε, αυτά τα ακούγαμε όταν ήμουν ακόμη στο σχολείο, όταν ήμουν φοιτητής. Είναι όλη η λογική που χρεοκόπησε τη χώρα. Οι άνθρωποι – εγώ θα πω – για την Αντιπολίτευση, είναι αμετανόητοι. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν.

Καθήκον της Αντιπολίτευσης, θα σας πω εγώ, είναι να ζητάει περισσότερα και να ψάχνει εκεί όπου η Κυβέρνηση μπορεί να δώσει περισσότερα και να ρωτήσω και εγώ, χωρίς να είμαι Αντιπολίτευση…

Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε πάντως…

Διαφωνώ πού; Διαφωνώ στην περίμετρο της διαφωνίας. Μπορούμε εννοείται να διαφωνήσουμε. Είναι ευεργετικό να διαφωνούμε στο ποια είναι τα μέτρα. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε στο ποιος είναι ο χώρος, δεν μπορούμε να καταργούμε τους κανόνες της φυσικής. Αυτή η λογική χρεοκόπησε τη χώρα. Να έρθει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μας πουν τα 800 εκατομμύρια εμείς θα τα δίναμε εκεί, αντί για εσάς. Αυτή είναι η Αντιπολίτευση, η πραγματικά ευρωπαϊκή.

Εντάξει, έχει κάνει τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ για συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, για μείωση του ΦΠΑ, μην ανοίξουμε αυτό. Εγώ θα ρωτήσω επειδή το είπατε, αν αυτός ο χώρος ο οποίος υπήρχε, τελείωσε, κύριε Υπουργέ; Με λίγα λόγια, αν αυτή η κρίση συνεχιστεί, αν η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί επίσης, υπάρχει δυνατότητα για την κυβέρνηση να επανέλθει με νέα μέτρα ή αυτό ήταν και τέλος;

Εγώ θα πω ότι θα ήταν ανεύθυνο αν είχαμε σήμερα – να το πω απλά – αν είχαμε «ξύσει τον πάτο από το βαρέλι». Έχουμε «πυρομαχικά». Έχουμε κρατήσει έναν χώρο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει μια κρίση στη Μέση Ανατολή που παρακολουθούμε και η οποία έχει συνέπειες τις οποίες μελετούμε στην πορεία, δεν ξέρουμε ακόμη τη διάρκειά της. Θα ξαναπώ, όμως, το ίδιο: η λέξη – κλειδί για την ελληνική οικονομία πανευρωπαϊκά – το βλέπω πλέον και με τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup – είναι «ανθεκτικότητα». Αυτή η λέξη χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και δεν είναι κτήμα μιας κυβέρνησης. Είναι κτήμα των ανθρώπων που μας βλέπουν. Είναι κτήμα του ελληνικού λαού.

200.000 ευρώ είναι τα διαθέσιμά μας για τα πολύ δύσκολα; Το λέω γιατί δεν φαίνονται πολλά. Αν ήταν 500, συν 300, 800 αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα, δεν τα λες και πάρα πολλά τα πυρομαχικά μας…

Αυτό που θα πω ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτό είναι το ποσό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την ευθυκρισία, την ευελιξία και την ταχύτητα να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται. Τί είπε ο Πρωθυπουργός; Τί έχω επαναλάβει και εγώ;

Σε κάθε βήμα αυτής της κρίσης θα είμαστε δίπλα από κάθε πολίτη. Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, με δεδομένες αυτές τις επιδόσεις που είδατε σήμερα, αυτό να μη συμβεί.

Για να κλείσουμε. Η οικονομία μας πως πάει κύριε Υπουργέ; Έχουμε μια διεθνή κρίση. Δεν την υπολογίζατε όταν καταρτίζατε προϋπολογισμό στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός; Είμαστε εκτός στόχων αυτή τη στιγμή; Αυτό το οποίο συμβαίνει θα οδηγήσει σε μείωση της ανάπτυξης – αυτό το βλέπουμε ήδη – θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία βλέπουμε;

Σε καμία των περιπτώσεων. Ίσα-ίσα είμαστε εντελώς εντός στόχων. Και αυτό το οποίο αναφέρατε για τη μείωση της ανάπτυξης, το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή φέτος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε μία πτώση. Στην Ελλάδα είναι από το 2,4% στο 2%, είμαστε διπλάσιοι, είμαστε σε διπλάσιο αριθμό από το μέσο όρο. Είδατε ταυτόχρονα τι ανακοινώσαμε; Τις επόμενες χρονιές αυξάνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη – φέτος «τρώει» αυτό το ποσό ο πληθωρισμός σε έναν βαθμό, και εμείς είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση. Εντός στόχων προϋπολογισμού.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερρακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σας ευχαριστώ και εγώ.