Πιερρακάκης: «Πράσινο φως» Eurogroup για τον νέο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ

Το πρώτο Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έκλεισε σήμερα με δύο αποφάσεις που σηματοδοτούν την επόμενη ημέρα σε επίπεδο ευρωζώνης το επόμενο διάστημα καθώς και τις ισορροπίες σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων.

Η βασική απόφαση της συνεδρίασης ήταν η συμφωνία των υπουργών της ευρωζώνης να στηρίξουν τον Μπόρις Βούισιτς, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, για την επικείμενη κενή θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Eurogroup, υπήρξε συμφωνία τόσο για τη διαδικασία όσο και για το πρόσωπο, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να μιλά για «σημαντική επιτυχία» και «σήμα θεσμικής ωριμότητας», παραπέμποντας σε προηγούμενες δύσκολες διαδικασίες συναίνεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή αυτή περνά αύριο στο Ecofin, καθώς ο πρόεδρος του Eurogroup θα ενημερώσει το Συμβούλιο το πρωί και στη συνέχεια ενεργοποιείται η τυπική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η επίσημη σύσταση. Η τελική απόφαση, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο ο νέος αντιπρόεδρος να αναλάβει καθήκοντα από 1η Ιουνίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Eurogroup άνοιξε και τη συζήτηση για τις ετήσιες προτεραιότητες της ευρωζώνης για το 2026, με τους υπουργούς να εξετάζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατεύθυνση που περιγράφηκε εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και στη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ το επόμενο βήμα είναι η τεχνική επεξεργασία από αναπληρωτές και εμπειρογνώμονες, ώστε οι συστάσεις να οριστικοποιηθούν και να τεθούν προς συμφωνία στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση υπήρξε ενημέρωση για τις εξελίξεις σε επίπεδο G7, με αναφορά στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και στην ανάγκη συντονισμού, καθώς και στις προκλήσεις που «σπρώχνουν» την οικονομική πολιτική προς πιο δύσκολες ισορροπίες, όπως οι αυξήσεις δασμών, η πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, οι κρίσιμες εξαρτήσεις και οι πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά σε τομείς τεχνολογίας και κρίσιμων πρώτων υλών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης έγινε επίσης αναφορά στη Βουλγαρία ως το νεότερο μέλος της ζώνης του ευρώ από 1η Ιανουαρίου, με το Eurogroup να συγχαίρει τις βουλγαρικές αρχές για την ομαλή μετάβαση στο κοινό νόμισμα, υπογραμμίζοντας το ευρώ ως πυλώνα σταθερότητας για 21 χώρες.