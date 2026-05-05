Πιερρακάκης: Ψηφιακό ευρώ, τραπεζική ενοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη τα θέματα στην ατζέντα

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι το ψηφιακό ευρώ, η τραπεζική ενοποίηση, αλλά και ο τρόπος που χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στο σύγχρονο περιβάλλον, θα είναι τα θέματα που θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα της Ευρωζώνης για τον επόμενο χρόνο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στη σημασία που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη και η σωστή χρήση της, λέγοντας πως «το βασικό πρόβλημα είναι ότι συχνά υπερδραματοποιούμε το παρόν και υποτιμούμε το μέλλον. Σήμερα η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το “Mythos”. Σε λίγους μήνες, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά εξίσου ισχυρά μοντέλα LLMs».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ότι απαιτείται παγκόσμιος συντονισμός για τη διακυβέρνηση αυτής της τεχνολογίας και ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, θα χρειαστεί άμεσος συντονισμός και κοινή προσπάθεια, ώστε να μην προκύψει κάποιο αρνητικό γεγονός.

Η σημασία του ψηφιακού ευρώ

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας ψηφιακού ευρώ, έφερε το παράδειγμα των ΗΠΑ όπου αξιοποιούνται τα stablecoins και δεν υπάρχει ψηφιακό δολάριο, σε αντίθεση με την Κίνα που προχωρά αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή του νομίσματός της, χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη stablecoins όπως στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τάχθηκε ανοικτά υπέρ του ψηφιακού ευρώ, τονίζοντας ότι αυτό «μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον θέλουμε να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης, επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από αυτό».

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την παγκόσμια εικόνα των stablecoins, περίπου το 95% είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και λιγότερο από 1% με το ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωζώνης. Παράλληλα, έδωσε παράδειγμα από ανθρώπους της αγοράς στις ΗΠΑ που τόνισαν πως θα πρέπει να δημιουργήσουν το ψηφιακό ευρώ άμεσα και υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ρεαλιστικά υλοποιήσιμη πρόταση.

«Το χρονοδιάγραμμα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το κόστος ευκαιρίας είναι απολύτως πραγματικό, απλώς συχνά είναι λιγότερο ορατό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι πολύ συγκεκριμένο: αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα, θα χάσουμε μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης. Το πιστεύω βαθιά, όχι μόνο ως Πρόεδρος του Eurogroup ή ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, αλλά και ως Ευρωπαίος πολίτης».

Οι «Ευρωπαίοι πρωταθλητές»

Σχετικά με τις κοινές δράσεις που πρέπει να έχουν τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει τραπεζική ενοποίηση, καθώς είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει κοινή γραμμή δημοσιονομικής πλεύσης αν κάθε χώρα επιθυμεί να υλοποιήσει το δικό της εθνικό σχέδιο.

«Η κυριαρχία δεν είναι συνώνυμη της αυτονομίας. Η κυριαρχία έχει πολλές διαστάσεις, η αυτονομία είναι μία από αυτές. Υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Υπάρχει και η νομιμοποίηση. Και μερικές φορές καταλήγεις να είσαι περισσότερο κυρίαρχος, περισσότερο ικανός, όταν αποφασίζεις να δράσεις συνεργατικά μέσα σε ένα ευρύτερο ενωσιακό πλαίσιο.

Στον τραπεζικό τομέα χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πρωταθλητές. Δεν χρειαζόμαστε εθνικούς πρωταθλητές. Όλοι έχουμε την τάση να προστατεύουμε περισσότερο τις εθνικές μας αγορές, φυσικά. Όμως, αν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές και κινεζικές.

Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πέντε ή δέκα χρόνια μπροστά, όχι γραμμικά, αλλά εκθετικά. Αν οι τράπεζες χάσουν το τρένο των τεχνολογικών επενδύσεων που ανέφερα, τότε πολύ απλά δεν θα αποτελούν μέρος της εξίσωσης»