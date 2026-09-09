Πληθωρισμός: «Γκάζι» τιμών κατά 3,8% τον Αύγουστο – Ανατιμήσεις 13,5% στο μοσχάρι, 6,2% στα ενοίκια και 15,3% στη βενζίνη

«Γκάζι» κατά 3,8% πάτησε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ οι οποίες επιβεβαιώνουν την ταχύτερη αύξηση των τιμών όπως «μέτρησε» και η Eurostat.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4% μέσα σε μόλις έναν μήνα, έναντι ανόδου μόλις 0,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

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Η επιτάχυνση αποτυπώνεται σε βασικές κατηγορίες δαπανών για κάθε νοικοκυριό, οι οποίες έχουν πάρει «φωτιά». Η ετήσια αύξηση στη στέγαση έφτασε στο 9,7%, από περίπου 8,8% τον Ιούλιο, στις μεταφορές ανέβηκε στο 7,7% από 7,4%, ενώ στα τρόφιμα ενισχύθηκε στο 0,9% από περίπου 0,4%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, με αύξηση 6%, γεγονός που εξηγείται και από την αυξημένη ζήτηση της τουριστικής περιόδου.

Μόνο η στέγαση πρόσθεσε 1,47 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό δείκτη, οι μεταφορές ακόμη 1,13 μονάδες και η εστίαση 0,73 μονάδες. Συνολικά, οι τρεις αυτές κατηγορίες εξηγούν σχεδόν τις εννέα από τις δέκα μονάδες της ετήσιας ανόδου.

Φωτιά σε θέρμανση και καύσιμα

Τη μεγαλύτερη ανατίμηση κατέγραψε το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, ακολουθούμενο από το φυσικό αέριο με 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 30,6%, τα αεροπορικά εισιτήρια με 17,4% και τη βενζίνη με 15,3%. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι τιμές στα ξενοδοχεία ανέβηκαν κατά 14,1% και στην εστίαση κατά 5,5%.

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Στα τρόφιμα, η συνολική αύξηση περιορίστηκε στο 0,9%, όμως σε επιμέρους προϊόντα οι ανατιμήσεις παρέμειναν έντονες. Το μοσχάρι ακρίβυνε κατά 13,5%, το αρνί και το κατσίκι κατά 11,3%, τα αλίπαστα ψάρια κατά 11,5% και τα αυγά κατά 4,3%.

Αντίβαρο αποτέλεσαν το ελαιόλαδο, με πτώση τιμής 15%, τα παγωτά με 7,7%, τα φρούτα με 7,1% και τα λαχανικά με 1,1%. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στον ηλεκτρισμό κατά 1,2%, στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών κατά 4,1% και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 2,3%.