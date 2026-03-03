Πληθωρισμός: Νέο «γκάζι» στις τιμές, με 3% «έτρεξαν» τον Φεβρουάριο

Με ήπια άνοδο έτρεξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή κινήθηκε σε ρυθμό αύξησης 3% από 2,9% τον Ιανουάριο.

Μικρή επιτάχυνση σημείωσε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη καθώς οι τιμές ενισχύθηκαν με ρυθμό 1,9% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες παρουσίασαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

Στην Ελλάδα, η κατηγορία των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού πάτησε απότομο «φρένο» καθώς από ρυθμό αύξησης 1,5% τον Ιανουάριο, έπεσαν μόλις στο 0,1% τον προηγούμενο μήνα.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην ενέργεια, καθώς από πτώση τιμών -1,9% «γύρισε» θετικά στο 1,7%, και μάλιστα, χωρίς να έχουν προλάβει να αποτυπωθούν οι τελευταίες αυξήσεις λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Τα βιομηχανικά αγαθά συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, αν και με εμφανώς μειούμενο ρυθμό καθώς το -3,8% της προηγούμενης μέτρησης μετατράπηκε σε -0,6% τον Φεβρουάριο.

Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες από μείωση τιμών -0,4%, τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 0,3%.