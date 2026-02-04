Πληθωρισμός: Ποδαρικό στο 2026 με «φρένο» στις τιμές σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Με μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ξεκίνησε η χρονιά για την Ελλάδα, καθώς όπως ανακοίνωσε η Eurostat, τον Ιανουάριο οι τιμές αυξήθηκαν με ρυθμό 2.8% από 2,9% τον Δεκέμβριο 2025.

Στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο από 2% τον Δεκέμβριο, με τις τιμές στις υπηρεσίες να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (3,2%, έναντι 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, έναντι 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, έναντι 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, έναντι -1,9% τον Δεκέμβριο).

Τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία (4,2%) και η Κροατία (3,6%). Ακολουθούν η Ελλάδα και η Λιθουανία με 2,8% και οι δύο. Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφονται στη Γαλλία (0,4%), στη Φινλανδία και στην Ιταλία (1% και οι δύο) και στο Βέλγιο (1,4).

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη μπαίνει πλέον στο επίκεντρο της αυριανής (05.02.2026) πρώτης φετινής απόφασης της ΕΚΤ. Η προκαταρκτική μέτρηση για τον Ιανουάριο έρχεται σε μια συγκυρία όπου η Φρανκφούρτη έχει κρατήσει τα βασικά επιτόκια στα ίδια επίπεδα για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Τον Δεκέμβριο η Κριστίν Λαγκάρντ περιέγραψε μια οικονομία που απορρόφησε καλύτερα απ’ όσο αναμενόταν τους τριγμούς του διεθνούς εμπορίου και απέδωσε μέρος της ενίσχυσης των επιχειρηματικών επενδύσεων στην ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το σήμα που επιμένει να εκπέμπει η ΕΚΤ είναι ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για την πορεία των επιτοκίων, αλλά θα σταθμίζει κάθε φορά τα στοιχεία πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.