Πληθωρισμός: Στο 5% η Ελλάδα τον Μάιο, με τις τιμές να «τρέχουν» σε ενέργεια και υπηρεσίες

Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, με τις τιμές να συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και τη χώρα να καταγράφει υψηλότερη επίδοση από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε από το 4,6% του Απριλίου, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν και σε μηνιαία βάση κατά 0,7%, στοιχείο που δείχνει ότι η πίεση αποτυπώνεται και στη μεταβολή μέσα στον ίδιο τον μήνα.

Σύμφωνα με την προσωρινή εκτίμηση της Eurostat, η Ελλάδα βρέθηκε τον Μάιο αισθητά πάνω από την ευρωζώνη, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,2%, από 3% τον Απρίλιο. Τον Μάιο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελλάδα ήταν στο 3,3%, γεγονός που δείχνει την ένταση της ανατίμησης μέσα σε έναν χρόνο.

Η βασική εστία πίεσης για την ελληνική αγορά προέρχεται από την ενέργεια. Οι τιμές στην κατηγορία αυτή αυξήθηκαν κατά 20,2% τον Μάιο, μετά το 21,6% του Απριλίου και το 7,7% του Μαρτίου. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη αν ληφθεί υπόψη ότι τον Φεβρουάριο η ενέργεια εμφάνιζε αρνητική μεταβολή 3,4%, ενώ τον Ιανουάριο η πτώση έφτανε το 4,4%.

Πίεση καταγράφεται και στις υπηρεσίες, όπου η αύξηση έφτασε το 5,7% τον Μάιο, από 3,9% τον Απρίλιο και 3,8% τον Μάρτιο. Πρόκειται για κατηγορία με ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική οικονομία, καθώς περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται με ενοίκια, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση και άλλες καθημερινές υπηρεσίες.

Στα τρόφιμα, μαζί με αλκοόλ και καπνό, η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Μάιο. Ο ρυθμός είναι χαμηλότερος από το 3,8% του Απριλίου και το 4,3% του Φεβρουαρίου, ωστόσο η κατηγορία εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, κρατώντας την πίεση στο καλάθι των νοικοκυριών.

Αντίθετη εικόνα εμφανίζουν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,6% τον Μάιο, μετά από αύξηση 0,4% τον Απρίλιο και 0,2% τον Μάρτιο. Η συγκεκριμένη κατηγορία λειτουργεί περιοριστικά για τον συνολικό δείκτη, χωρίς όμως να αντισταθμίζει τις ισχυρές αυξήσεις στην ενέργεια και στις υπηρεσίες.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, η Eurostat κατέγραψε αύξηση 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες, 2% στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό και 0,9% στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά.