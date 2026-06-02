Πρόσκληση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 480 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση

Πρόσκληση σε πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ ύψους 480 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση ανακοινώθηκε σε συνέχεια απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Εκδόθηκε Πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας» στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Απευθύνεται στους διαχειριστικά επαρκείς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΝ το Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ), και έχει ως στόχους:

τη δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως ρεύματα αστικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και δευτερευόντως υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα, με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ, και εν συνεχεία την ανάκτηση υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης, καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση,

που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως και δευτερευόντως υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα, με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ, και εν συνεχεία την ανάκτηση υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης, καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση, την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τη μετατροπή τους σε ΜΑΑ, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων, ολοκληρωμένων, ΜΕΑ σε ΜΑΑ .

. την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων ΧΥΤΥ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. την υλοποίηση άλλων υποστηρικτικών υποδομών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

την απόκτηση εξοπλισμού χωριστής συλλογής για τα κύρια ρεύματα αστικών αποβλήτων όπως τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα πράσινα και τα ογκώδη απόβλητα. (πλην αποβλήτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού).

Για την ένταξη των πράξεων απαιτείται επιβεβαίωση από το ΥΠΕΝ ότι τα έργα συνεισφέρουν στη στοχοθεσία του κάθε Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και για τον εξοπλισμό χωριστής συλλογής, ότι εμπεριέχεται στο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής, που έχει συνταχθεί από τους ΦΟΔΣΑ για κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά την επομένη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την 30η Απριλίου 2027.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων υποδομών, συνδυασμένα με τα δίκτυα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση των στόχων ανακύκλωσης σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ και τα αντίστοιχα ΠΕΣΔΑ.