Kικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία στην κορυφή του πλανήτη – Να μείνει μακριά από το θαλάσσιο εμπόριο ο πόλεμος

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου και όχι απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 10th Capital Link Maritime Leaders Summit, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, ανέφερε ότι «Στην Ελλάδα, δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι είμαστε στην κορυφή, σε οποιονδήποτε τομέα. Αλλά στον τομέα της ναυτιλίας μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε η κορυφαία δύναμη στον πλανήτη».

Το εκτόπισμα της ελληνικής ναυτιλίας

«Η χώρα μας αποτελεί περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρ’ όλα αυτά, έχουμε 5.800 ελληνόκτητα πλοία, που σημαίνει το 19%-20% του παγκόσμιου στόλου και 61% του ευρωπαϊκού στόλου, με δραστηριότητα σε περισσότερα από 171.000 λιμάνια/λιμενικές προσεγγίσεις.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη στη διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων, με τη χώρα να πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές πλαίσιο.

Ο πόλεμος μακριά από την ναυτιλία

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε: «Με δεδομένο ότι το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης, η διατήρηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ελεύθερης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή προτεραιότητα. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή σταθερότητα».

«Καλούμε όλους να αφήσουν την παγκόσμια ναυτιλία, το παγκόσμιο εμπόριο, έξω από την εξίσωση οποιασδήποτε σύγκρουσης και οποιουδήποτε πολέμου. Πρωτίστως, λόγω των ναυτικών μας, της ασφάλειάς τους, που είναι το σημαντικότερο για εμάς σήμερα. Και δεύτερον, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί ως πλανήτης και να προσφέρουμε σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο LNG είπε: «Ήμουν πολύ ειλικρινής και ευθύς με τον Γενικό Γραμματέα, από την προηγούμενη σύνοδο του IMO, λέγοντας ότι για εμάς σήμερα, το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος και θα δούμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γιατί σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, αυτά σήμερα παράγονται στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης».

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και ότι οι χώρες που θα διατηρήσουν ισχυρή παρουσία στη θάλασσα θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών, λέγοντας ότι «Στο τέλος της ημέρας, τα Στενά απέδειξαν ότι είναι αδύνατον να προσπεράσεις τη ναυτιλία, τα πλοία και τη θάλασσα. Και αυτοί που θα κυριαρχήσουν στη θάλασσα τα επόμενα 25 χρόνια είναι αυτοί που γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά θα κινούν τον πλανήτη».