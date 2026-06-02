Παράνομος τζόγος: Λουκέτα για ένα έτος, blacklist και πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ – Τι προβλέπει ν/σ

Το νέο νομοσχέδιο φέρνει άμεση σφράγιση καταστημάτων, αυστηρότερες ποινές, ενίσχυση της ΕΕΕΠ και έλεγχο παράνομων διαδικτυακών παρόχων
Σε νέο πλαίσιο ελέγχων, διασταυρώσεων και προστίμων μπαίνει ο παράνομος τζόγος, καθώς νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε προς διαβούλευση προβλέπει μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας στα τυχερά παίγνια.

Ο παράνομος τζόγος περνά πλέον από αυστηρότερο πλέγμα διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που φτάνουν έως τσουχτερά πρόστιμα ή ακόμα και λουκέτα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

Περιλαμβάνει επίσης ενισχυμένο ρόλο για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει και στο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Με τις νέες διατάξεις, η ΕΕΕΠ αποκτά δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες, ενώ αναβαθμίζεται και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, στα μέλη του οποίου αποδίδεται αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης άμεση σφράγιση καταστημάτων έως ένα έτος και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους δήμους για καταστήματα στα οποία διεξάγεται παράνομος τζόγος. Παράλληλα, θεσπίζεται κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων, η λεγόμενη blacklist, με αποκλεισμό πρόσβασης και έλεγχο ονομάτων χώρου.

Τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάνουν από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Για όσους διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, όπως influencers, streamers, digital ad networks, affiliates και διαφημιστές, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

