Κρυπτονομίσματα: Έρχεται φόρος 15% στις υπεραξίες και νέο πλαίσιο για ελέγχους και διασταυρώσεις

Σε νέο καθεστώς μπαίνουν τα κρυπτονομίσματα, καθώς για πρώτη φορά με νομοσχέδιο που αναμένεται, θα εφαρμοστεί φόρος 15% στις υπεραξίες αλλά και δηλώσεις κερδών, έλεγχοι και διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ, παρεμβάσεις που τα βάζουν πλέον στο επίκεντρο του φορολογικού σχεδιασμού.

Με βάση το επερχόμενο νομοσχέδιο τα κρυπτονομίσματα θα αντιμετωπίζονται πλέον ως επενδυτικά προϊόντα και ο φόρος 15% που θα επιβάλλεται στα κέρδη από τη ρευστοποίησή τους θα αποτελέσει και το βασικό κομμάτι του νέου πλαισίου που ετοιμάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως εδώ και μήνες το υπουργείο Οικονομικών είχε συστήσει ειδική ομάδα εργασίας για την προετοιμασία των εν λόγω ρυθμίσεων.

Η μεγάλη αλλαγή δεν αφορά μόνο τον συντελεστή φορολόγησης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνονται, θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται οι συναλλαγές. Μέχρι σήμερα η αγορά των crypto κινούνταν σε μεγάλο βαθμό σε ασαφές φορολογικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην έχουν καθαρές οδηγίες για το πότε προκύπτει εισόδημα, πώς υπολογίζεται η υπεραξία και με ποια στοιχεία αποδεικνύεται η τιμή αγοράς και πώλησης.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προαναγγείλει ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζει επενδυτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την απλή κατοχή στην πράξη ρευστοποίησης, δηλαδή στη στιγμή κατά την οποία ο επενδυτής πουλά και εμφανίζει πιθανό κέρδος.

Η βάση του νέου πλαισίου είναι ευρωπαϊκή. Με τον Κανονισμό MiCA μπαίνουν ενιαίοι κανόνες για την αγορά κρυπτοστοιχείων, τους παρόχους υπηρεσιών, την αδειοδότηση, τη διαφάνεια και την εποπτεία. Στην Ελλάδα, οι αρμοδιότητες συνδέονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και του παρόχου.

Παράλληλα, η DAC8 ανοίγει τον δρόμο για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα υποχρεώνονται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στοιχεία για συναλλαγές, ώστε οι εθνικές φορολογικές διοικήσεις να μπορούν να εντοπίζουν εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Για την ΑΑΔΕ, το νέο περιβάλλον δημιουργεί τη δυνατότητα πιο συστηματικών διασταυρώσεων. Τα στοιχεία από πλατφόρμες, οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι δηλώσεις εισοδήματος θα μπορούν να συγκρίνονται, ιδίως όταν ποσά από crypto εμφανίζονται να κατευθύνονται σε αγορές ακινήτων, επενδύσεις ή άλλες μεγάλες δαπάνες.

Τα παραπάνω σημαίνουν πως όσοι έχουν αγοράσει κρυπτονομίσματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή μέσω διαφορετικών πλατφορμών θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την τιμή κτήσης, την τιμή πώλησης και το καθαρό αποτέλεσμα. Χωρίς σαφές ιστορικό συναλλαγών, ο υπολογισμός της υπεραξίας μπορεί να εξελιχθεί σε δύσκολη άσκηση.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να κλείσει ένα κενό που παρέμενε ανοιχτό για χρόνια, καθώς τα crypto είχαν αποκτήσει σημαντική επενδυτική παρουσία χωρίς αντίστοιχα καθαρούς φορολογικούς κανόνες. Η εκκρεμότητα που μένει είναι το τελικό κείμενο των διατάξεων, όπου θα φανεί πώς θα ορίζεται η υπεραξία, ποιες συναλλαγές θα θεωρούνται φορολογητέες και ποια στοιχεία θα ζητούνται από τους επενδυτές και τους παρόχους.