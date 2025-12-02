Ποιους θα συναντήσει ο Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον

Σειρά επαφών θα έχει σήμερα (2.12.2025) και αύριο (3.12.2025) στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα, ο Σταύρος Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum στην Ουάσιγκτον (Φόρουμ της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης – Παγκόσμιας Οργάνωσης της Κεντροδεξιάς).

Στο φόρουμ θα παραβρεθούνε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Stephen Harper, η γενική γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, Dolors Montserrat, καθώς και πλήθος γερουσιαστών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων κεντροδεξιών κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα του υπουργού διαμορφώνεται ως εξής: