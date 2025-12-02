Μακρο-οικονομία

Ποιους θα συναντήσει ο Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον

Ο Σταύρος Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum
Σταύρος Παπασταύρου
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Σειρά επαφών θα έχει σήμερα (2.12.2025) και αύριο (3.12.2025) στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα, ο Σταύρος Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum στην Ουάσιγκτον (Φόρουμ της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης – Παγκόσμιας Οργάνωσης της Κεντροδεξιάς).

Στο φόρουμ θα παραβρεθούνε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Stephen Harper, η γενική γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, Dolors Montserrat, καθώς και πλήθος γερουσιαστών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων κεντροδεξιών κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα του υπουργού διαμορφώνεται ως εξής:

  • 9:00 (16:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • 10:30 (17:30 ώρα Ελλάδος): Επαφές με εκπροσώπους της αμερικανο – εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee (AJC).
  • 12:00 (19:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές κ.κ. Dina Titus, Jimmy Patronis και Gus Bilirakis.
  • 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδος): Μετάβαση στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ , συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright.
  • 16:15 (23:15 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic.
  • 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδος, 4/12/2025): Συνάντηση με τον Διευθυντή του Office of Science and Technology Policy του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios στο Eisenhower Executive Office Building.

