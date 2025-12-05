Πολιτική ώθηση για νέα τερματικά αερίου στην Ελλάδα – Ερώτημα το εμπορικό σκέλος

Το όραμα των ΗΠΑ για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΝΑ Ευρώπης προϋποθέτει σημαντικές υποδομές μεταφοράς, αλλά και εισαγωγής φυσικού αερίου. Ως προς το δεύτερο σκέλος, υπάρχουν σήμερα ήδη εν λειτουργία δύο τερματικά υγροποιημένου αερίου (LNG) στη χώρα μας, η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη. Ιδίως η δεύτερη, αποτελεί κλειδί στο σχέδιο του Κάθετου Διαδρόμου, ώστε να αντικαταστήσει η ευρύτερη περιοχή το ρωσικό αέριο.

Σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, οι ΗΠΑ τάσσονται πλέον ανοικτά υπέρ της επέκτασης της εισαγωγικής δυναμικότητας φυσικού αερίου προσθέτοντας νέα τερματικά.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δύο σημαντικά στελέχη, ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ, και ο πρόεδρος της Export-Import Bank, Τζον Τζοβάνοβιτς, έθεσαν τη συγκεκριμένη προοπτική σε δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν τέσσερα σχέδια νέων τερματικών, σε Θράκη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Βόλο, με το καθένα σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας. Έτσι, υπάρχει η πολιτική βούληση και το θεωρητικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να διαπιστωθεί και η εμπορική βιωσιμότητα των έργων, ώστε να προχωρήσουν.

Ασφαλώς, οι σχετικές επενδύσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα πολλών δεκαετιών και χρειάζονται σιγουριά ώστε να έχουν νόημα για τις εταιρείες που θα τις αναπτύξουν. Σε αυτό είναι που καλούνται να δώσουν απάντηση σε πρώτη φάση οι Αμερικανοί, όχι μόνο μέσω του Λευκού Οίκου, αλλά και μέσω των παραγωγών LNG. Άπαξ και υπάρχουν οι διαθέσιμες ποσότητες στο μέλλον, τότε θα πρέπει να “δέσουν” με αγοραστές στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας μας μέσω συμφωνιών.

Εκεί είναι που τα πράγματα περιπλέκονται σε ένα βαθμό. Η εγχώρια ζήτηση για αέριο είναι δύσκολο να προβλεφθεί και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ευρύτερη προσπάθεια εξηλεκτρισμού και στροφής από τα ορυκτά καύσιμα που εξελίσσεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι φέτος κατά το πρώτο εννεάμηνο ο βαθμός χρήσης της Ρεβυθούσας ήταν μόλις στο 36%. Οι παίκτες της αγοράς έχουν δεσμεύσει το σύνολο των χρονοθυρίδων για τα επόμενα δέκα χρόνια, όμως αυτό αποτελεί μια απλή κράτηση και όχι υποχρέωση για απτές ποσότητες στο σταθμό.

Η δε Αλεξανδρούπολη, που έχει πολύ πιο εξαγωγικό χαρακτήρα, θα πρέπει να “γεμίσει” προτού κριθεί ότι χρειάζονται και άλλες υποδομές.

Έτσι, θα πρέπει πρώτα να διαφανεί εξάντληση της ήδη διαθέσιμης δυναμικότητας στα δύο τερματικά, για να κρίνει η αγορά ότι υπάρχει περιθώριο να προχωρήσει με τις επενδύσεις της.

Οι πρόσφατες συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της διάσκεψης P-TEC εκπροσωπούν ποσότητες 3,7 δισ. κ.μ. και θα ανεβάσουν το βαθμό χρήσης των υφιστάμενων σταθμών, που από κοινού “χωράνε” 12 δισ. κ.μ..



Όμως, αν προστεθούν τα τέσσερα νέα τερματικά, τότε μιλάμε για μια τεράστια θεωρητική δυναμικότητα της τάξης των 27,5 δισ. κ.μ. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μάλλον δεν θα χωρέσουν όλα τα νέα έργα