Πράσινο φως από Βρυξέλλες για ενίσχυση 400 εκατ. ευρώ προς την ελληνική βιομηχανία

Το πράσινο φως της Κομισιόν πήρε σήμερα (24.2.2026) ο ελληνικός μηχανισμός που προβλέπει κρατική ενίσχυση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την καθαρή βιομηχανία, μέσω του πλαισίου CISAF.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται μια πρώτη σημαντική λύση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία, μετά από αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων μεταξύ των βιομηχανιών, της κυβέρνησης και των Βρυξελλών.

Συγκεκριμένα, το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη μετάβαση της βιομηχανίας προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις που θα προσθέσουν παραγωγική ικανότητα καθαρής τεχνολογίας.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα για την παραγωγή, μεταξύ άλλων με δευτερογενείς πρώτες ύλες, τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών και των βασικών ειδικών κατασκευαστικών στοιχείων τους, καθώς και για την παραγωγή νέων ή ανακτημένων σχετικών κρίσιμων πρώτων υλών που είναι αναγκαίες για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ή των βασικών ειδικών κατασκευαστικών στοιχείων.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο CISAF. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της συμφωνίας για την καθαρή βιομηχανία.