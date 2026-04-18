Πρόκριμα για νέο πακέτο μέτρων στήριξης τα στοιχεία Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα – Πότε ανακοινώνονται

Προσδοκίες καλλιεργούνται στην Ελλάδα για νέα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στο κύμα ακρίβειας που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενόψει της ερχόμενης Τετάρτης που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025.

Στις 22 Απριλίου η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσουν τα οριστικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο προβλέπεται να παρουσιάσει, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, σημαντική υπέρβαση από τους στόχους δίνοντας το περιθώριο στην κυβέρνηση για νέα δέσμη μέτρων.

Την αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα προανήγγειλε ήδη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ το Bloomberg σε δημοσίευμά του για την Ελλάδα, ανέφερε ότι το ύψος του θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4,8%-4,9% του ΑΕΠ έναντι του 3,7% που ήταν ο αρχικός στόχος του προϋπολογισμού. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026 με υπέρβαση και του φετινού στόχου 2,8% του ΑΕΠ.

Στο ίδιο μοτίβο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεσή του για την Ελλάδα (Fiscal Monitor) προέβλεψε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για το 2025 και για τα επόμενα έξι χρόνια και δυναμική μείωση του χρέους στο 110,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2031 από 145,7% το 2025. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2025 θα διαμορφωθεί στο 4,4% 2025, στο 3,8% το 2026 και στο 3,1% το 2027 και το 2028 αντίστοιχα.

Με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας χαράσσεται η πολιτική στήριξης των πολιτών απέναντι στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού που προκαλούνται από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα οριστικά στοιχεία για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο ευρωπαϊκός κανόνας για το ετήσιο ύψος των δαπανών κάθε χώρας μέλους προκειμένου να προκύψει ο ακριβής δημοσιονομικός χώρος που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για τα νέα μέτρα στήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχει θέσει σε εφαρμογή δύο πακέτα μέτρων για τη στήριξη των πολιτών. Πρόκειται, για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα των καυσίμων και σε βασικά αγαθά των σούπερ μάρκετ ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε την επιδότηση στην αντλία για τις αγορές ντίζελ, το fuel pass και τη στήριξη στα λιπάσματα.