Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Αύξηση του βασικού μισθού κατά 2% ανακοίνωσε η ΠΟΕΕΤ – «Φρένο» στη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου

Από σήμερα, (01.06.2026) αυξάνεται ο βασικός μισθός των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Η αύξηση του βασικού μισθού των ξενοδοχοϋπαλλήλων έρχεται ως αποτέλεσμα της μη εκπλήρωσης του όρου που αφορά στη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου για τον κλάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων που βρίσκεται σε ισχύ περιλαμβάνεται όρος, ο οποίος έχει αποφασιστεί από κοινού με τους εργοδότες, για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης ενός αξιοπρεπούς εφάπαξ.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ, φαίνεται πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε χθες (31.05.2026).

Ως αποτέλεσμα, το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές εισφορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μισθοί στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων πλέον διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 1.050,00 ευρώ

Β΄ Κατηγορία: 1.030,00 ευρώ

Γ΄ Κατηγορία: 1.009,00 ευρώ

Δ΄ Κατηγορία: 989,40 ευρώ.

Επίσης, η ΠΟΕΕΤ ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στη θέση της για τη δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον.