Προϋπολογισμός 2026: Επιπλέον δημοσιονομικός χώρος 1,2 δισ. ευρώ το 2027 – 2028

«Χώρος» 1,2 δισ. ευρώ ανοίγεται στον προϋπολογισμό το 2027 – 2028 για νέα μέτρα και επενδύσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα (20.11.2025) η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κατά την παρουσίαση του τελικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Συγκεκριμένα, μετά την παρουσίαση των βασικών σημείων του προϋπολογισμού από πλευράς του ΥΠΟΙΚ, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ανέφερε πως για το 2027, μαζί με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί (πχ κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κατάργηση ΕΝΦΙΑ στα μικρά χωριά κλπ. δηλαδή 2 δισ. ευρώ), υπάρχει ένα περιθώριο 800 – 900 εκατ. ευρώ (και όχι μόνο για νέα μέτρα και πιθανώς για επενδύσεις) και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ το 2028, σημείωσε ο κος Πετραλιάς. Αυτή τη στιγμή, ο χώρος για το 2026, έχει εξαντληθεί, εκτός αν υπάρξει αύξηση ενεργητικών εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός έχει τη βούληση να στηρίξει την κοινωνία όποτε χρειάζεται και το οικονομικό επιτελείο διαθέτει την ευελιξία να το πράξει, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων το 2026.

Το 2027 περιορίζονται οι ρυθμοί ανάπτυξης λόγω του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί η επίδραση των νέων μέτρων πολιτικής, σημείωσε ο κ. Πετραλιάς. Τιμητικό για τη χώρα το γεγονός ότι ακούγεται το όνομα του ως πιθανού υποψηφίου για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ.

Την αύξηση της δαπάνης για επιδόματα ανεργίας παρά την μείωση της ανεργίας επισήμανε, ο υφυπουργός, γεγονός που οφείλεται στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού (επί του υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας) αλλά και στα εποχικά επιδόματα. Οι δαπάνες του υπουργείου Υγείας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα της υγείας, δήλωσε ο κ. Πετραλιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 62% πέφτει το ποσοστό των εμμέσων φόρων έναντι 67% που ήταν το 2019, σύμφωνα με τον ίδιο. Το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, στην Ελλάδα έχει αυξηθεί με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την ευρωζώνη, σημείωσε.

Η αύξηση των αμοιβών είναι κατά 10% μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Θάνος Πετραλιάς, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι ο πιο επεκτατικός των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στα 7,92 δισ. ευρώ θα φτάσει το συνολικό κόστος των νέων μέτρων μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στο 119% του ΑΕΠ θα ανέλθει το δημόσιο χρέος της χώρας το 2029, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την παρουσίαση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του 2026.

Αναλυτικά η παρουσίαση του προϋπολογισμού 2026

Τα μέτρα του 2025 – 2026, τα οποία προβλέπει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού έχουν ως εξής:

Νέες παρεμβάσεις 2025 – 2026

Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη μεσαία τάξη

Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25%

Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027)

Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης

Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού από το 2027

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τα σχολικά κυλικεία καθώς και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες τόσο κατά το έτος γέννησης του τέκνου όσο και για τα επόμενα 2 έτη

Αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων

Εξοικονόμηση από την αναμόρφωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ

Αναμόρφωση του μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ – ΕΛΑΚΤ)

Αναμόρφωση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέσπιση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων

Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών

Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων

Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2025