Προϋπολογισμός: Με καθαρά έσοδα 77,065 δισ. ευρώ και δημοσιονομικό πλεόνασμα 100 εκατ. ευρώ «έκλεισε» το 2025

Στα 77,065 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, εμφανίζοντας υστέρηση 796 εκατ. ευρώ (1%) έναντι του επικαιροποιημένου στόχου που περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, η υστέρηση αποδίδεται κυρίως στη διαφοροποίηση μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων εσόδων από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού κατά 591 εκατ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το 2025, καθώς και στα μειωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3,557 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 658 εκατ. ευρώ από τον στόχο 4,215 δισ. ευρώ.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 100 εκατ. ευρώ, έναντι επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2,586 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 369 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8,089 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 5,327 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8,698 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2024.

Εξαιρώντας ποσό 1,930 δισ. ευρώ που αφορά υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι στόχου εκτιμάται σε 831 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους και ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση.

Στο σκέλος των εσόδων, τα έσοδα από την κατηγορία «Φόροι» ανήλθαν σε 71,909 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 393 εκατ. ευρώ έναντι στόχου. Ο ΦΠΑ διαμορφώθηκε σε 27,775 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 204 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν σε 26,542 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 181 εκατ. ευρώ. Στους φόρους εισοδήματος, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν υψηλότερος κατά 240 εκατ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων χαμηλότερος κατά 86 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι μεταβιβάσεις διαμορφώθηκαν σε 7,524 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 774 εκατ. ευρώ έναντι στόχου, ενώ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 2,918 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 576 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης που συνδέεται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 3,047 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 116 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 8,419 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,557 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 658 εκατ. ευρώ από τον στόχο 4,215 δισ. ευρώ.

Για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού διευκρινίζεται ότι στα έσοδα του Δεκεμβρίου 2025 είχε προβλεφθεί ταμειακή είσπραξη 1,3 δισ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το 2025, ενώ η δημοσιονομική επίπτωση κατά ESA, όπως αναφέρεται, ξεκινά από το 2026 και εκτιμάται σε 38,6 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2025 και κυρώθηκε με τον νόμο 5260/2025 (ΦΕΚ Α’ 229). Το τίμημα καθορίστηκε σε 1,275 δισ. ευρώ και υπόκειται σε ΦΠΑ 24% (306 εκατ. ευρώ), που θα επιστραφεί στον παραχωρησιούχο. Στις 31.12.2025 αποδόθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ποσό 759 εκατ. ευρώ, μετά από παρακράτηση ΦΠΑ 306 εκατ. ευρώ (που αποδόθηκε στα φορολογικά έσοδα εντός Ιανουαρίου 2026), 180 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των σηράγγων και 30 εκατ. ευρώ για έξοδα της συναλλαγής, με τυχόν υπόλοιπο να αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικά για τον Δεκέμβριο 2025, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 8,288 δισ. ευρώ και υπολείπονται κατά 3,091 δισ. ευρώ του μηνιαίου στόχου. Η απόκλιση συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι στη στοχοθεσία του Δεκεμβρίου είχε περιληφθεί η είσπραξη της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 2,109 δισ. ευρώ, η οποία όμως εισπράχθηκε εντός Νοεμβρίου, καθώς και με τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 632 εκατ. ευρώ και τη διαφοροποίηση κατά 591 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή της Εγνατίας Οδού. Τον ίδιο μήνα, τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7,027 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 147 εκατ. ευρώ έναντι στόχου, με ΦΠΑ 2,104 δισ. ευρώ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 719 εκατ. ευρώ να κινούνται πάνω από τις προβλέψεις.

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 76,965 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 3,482 δισ. ευρώ έναντι του στόχου 80,447 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2024 είναι αυξημένες κατά 3,223 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ και δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού συνδέεται κυρίως με ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,225 δισ. ευρώ και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 705 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των μεταβιβάσεων που επισημαίνονται ως αξιοσημείωτες περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1,696 δισ. ευρώ, η μεταβίβαση 400 εκατ. ευρώ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 του νόμου 4508/2017, και η επιχορήγηση 638 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 14,611 δισ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από τον στόχο και αυξημένες κατά 1,296 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

