Προϋπολογισμός: Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα τριμήνου, έφτασε στα 4,393 δισ. ευρώ

Στα 4,393 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον προϋπολογισμό να εμφανίζει αισθητά καλύτερη εικόνα από τον στόχο.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα τριμήνου, όπως εμφανίζεται στο δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ξεπέρασε κατά 1,661 δισ. ευρώ τον στόχο των 2,732 δισ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού έκλεισε με πλεόνασμα 1,493 δισ. ευρώ αντί για έλλειμμα 111 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η εισηγητική έκθεση. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, πάντως, η εικόνα είναι οριακά χαμηλότερη, καθώς τότε το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 4,498 δισ. ευρώ και το συνολικό ισοζύγιο στα 1,610 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι ετεροχρονισμοί πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 212 εκατ. ευρώ, οι καθυστερήσεις επενδυτικών πληρωμών 439 εκατ. ευρώ, οι ετεροχρονισμοί κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της γενικής κυβέρνησης ύψους 464 εκατ. ευρώ, καθώς και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η καθαρή υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα περιορίζεται στα 411 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 18,514 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι στόχου. Η υπέρβαση στηρίζεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, από την οποία καταγράφηκαν 306 εκατ. ευρώ ως φορολογικό έσοδο, τα οποία συνοδεύτηκαν από ισόποση επιστροφή ΦΠΑ, και στη συνέχεια το ίδιο ποσό καταγράφηκε εκ νέου στην κατηγορία πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Ο δεύτερος είναι τα 135 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό, τα οποία είχαν προβλεφθεί να εισπραχθούν στο τέλος του 2025.

Γι’ αυτό και, αν αφαιρεθούν αυτά τα δύο ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 16,840 δισ. ευρώ και είναι τελικά μειωμένα κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι στόχου. Την ίδια ώρα, οι επιστροφές εσόδων έφτασαν το 1,928 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με την πρόβλεψη, ακριβώς λόγω της επιστροφής ΦΠΑ από τη σύμβαση της Εγνατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή ήταν η εικόνα τον Μάρτιο, όταν τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 6,527 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 818 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 5,501 δισ. ευρώ, δηλαδή 487 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, με μέρος αυτής της αύξησης να συνδέεται και πάλι με τα 135 εκατ. ευρώ από το καζίνο στο Ελληνικό. Παράλληλα, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,216 δισ. ευρώ, κατά 321 εκατ. ευρώ υψηλότερα από την πρόβλεψη.

Στο σκέλος των δαπανών, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πληρωμές 17,020 δισ. ευρώ, δηλαδή 913 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από τον στόχο των 17,934 δισ. ευρώ. Η βασική αιτία ήταν η υστέρηση σε πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού και των επενδυτικών δαπανών. Ειδικά στο ΠΔΕ, οι πληρωμές έφτασαν τα 2,069 δισ. ευρώ, ήταν δηλαδή μειωμένες κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι στόχου, παρότι παραμένουν αυξημένες κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.