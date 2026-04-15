Πληθωρισμός: «Γκάζι» στο 3,9% τον Μάρτιο – «Φωτιά» στα καύσιμα, αδιάκοπο ράλι στο μοσχάρι

Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάρτιο, από 2,7% τον Φεβρουάριο, δηλαδή επιταχύνθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα, με αιχμή την άνοδο των καυσίμων, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει σαφή αναζωπύρωση των τιμών σε ετήσια βάση, μετά το 2,5% του Ιανουαρίου και το 2,7% του Φεβρουαρίου, με τον πληθωρισμό τον Μάρτιο να κλείνει αισθητά υψηλότερα και από το 2,4% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με το βασικό βάρος της νέας ανόδου να έρχεται από τα καύσιμα και επακόλουθα από τις μεταφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα «Μεταφορές» κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,1% και είχε τη μεγαλύτερη επίπτωση στον γενικό δείκτη, κατά 1,15 ποσοστιαίες μονάδες. Στα επιμέρους στοιχεία, η βενζίνη αυξήθηκε 9,3%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 24,6% και τα άλλα καύσιμα 27,4%, ενώ και τα αεροπορικά εισιτήρια κινήθηκαν 22% υψηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Πέρα από τα καύσιμα, ανοδικά κινήθηκαν η διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά με 4,5%, η στέγαση με 5,7% και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια με 6,1%. Στα τρόφιμα ξεχώρισαν το μοσχάρι με 20,3%, τα λαχανικά με 8,9%, τα φρούτα με 6,9%, τα γαλακτοκομικά και αυγά με 4,7% και ο καφές με 11,3%, ενώ στη στέγη σημαντική πίεση συνέχισαν να ασκούν και τα ενοίκια, που αυξήθηκαν 7,6%.