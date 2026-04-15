Μακρο-οικονομία

Πληθωρισμός: «Γκάζι» στο 3,9% τον Μάρτιο – «Φωτιά» στα καύσιμα, αδιάκοπο ράλι στο μοσχάρι

Νέα επιτάχυνση σε μια περίοδο που ο πόλεμος τροφοδοτεί νέα άνοδο στο πετρέλαιο και στις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς
Κώστας Αποστολόπουλος

Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάρτιο, από 2,7% τον Φεβρουάριο, δηλαδή επιταχύνθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα, με αιχμή την άνοδο των καυσίμων, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει σαφή αναζωπύρωση των τιμών σε ετήσια βάση, μετά το 2,5% του Ιανουαρίου και το 2,7% του Φεβρουαρίου, με τον πληθωρισμό τον Μάρτιο να κλείνει αισθητά υψηλότερα και από το 2,4% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με το βασικό βάρος της νέας ανόδου να έρχεται από τα καύσιμα και επακόλουθα από τις μεταφορές.

Η ομάδα «Μεταφορές» κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,1% και είχε τη μεγαλύτερη επίπτωση στον γενικό δείκτη, κατά 1,15 ποσοστιαίες μονάδες. Στα επιμέρους στοιχεία, η βενζίνη αυξήθηκε 9,3%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 24,6% και τα άλλα καύσιμα 27,4%, ενώ και τα αεροπορικά εισιτήρια κινήθηκαν 22% υψηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Πέρα από τα καύσιμα, ανοδικά κινήθηκαν η διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά με 4,5%, η στέγαση με 5,7% και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια με 6,1%. Στα τρόφιμα ξεχώρισαν το μοσχάρι με 20,3%, τα λαχανικά με 8,9%, τα φρούτα με 6,9%, τα γαλακτοκομικά και αυγά με 4,7% και ο καφές με 11,3%, ενώ στη στέγη σημαντική πίεση συνέχισαν να ασκούν και τα ενοίκια, που αυξήθηκαν 7,6%.

Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον: Ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικοί κίνδυνοι πιέζουν την ευρωπαϊκή οικονομία
Προειδοποιήσεις για επιπτώσεις από πιθανή διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης και επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
