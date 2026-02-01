Ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχει εκτοξευθεί η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) στα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τις αγοραστικές επιλογές στα σούπερ μάρκετ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα PL καταγράφουν νέο ρεκόρ προτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα του «καλαθιού» των καταναλωτών.

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται σήμερα είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ οι δείκτες αποδοχής τους παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί. Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Circana για το 2025, σύμφωνα με τα οποία τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατέχουν πλέον 27,3% της συνολικής αξίας πωλήσεων FMCG, έναντι 26,8% το 2024 και 26,3% το 2023, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου της τελευταίας τριετίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ενίσχυση των PL στα τρόφιμα και στα είδη οικιακής χρήσης. Το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας στα τρόφιμα ανήλθε το 2025 στο 27,8%, ενώ στα είδη καθημερινής οικιακής χρήσης διαμορφώθηκε στο 26,7%, αποτυπώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε οικονομικότερες επιλογές καθημερινής κατανάλωσης.

Η ωρίμανση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Το 74% των καταναλωτών θεωρεί ότι τα PL υπερτερούν σε τιμή έναντι των επώνυμων προϊόντων, ενώ περισσότεροι από 7 στους 10 τα αξιολογούν ως ισάξια ή και ανώτερης ποιότητας. Παράλληλα, το 58% δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από τη συνολική εμπειρία χρήσης τους.

Τα στοιχεία της Circana δείχνουν επίσης ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αναπτύσσονται ταχύτερα από τα επώνυμα. Το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν με ρυθμό +7,5% σε αξία, έναντι +4,8% των branded προϊόντων, γεγονός που εξηγεί και τη σταθερή άνοδο του μεριδίου τους στην αγορά.