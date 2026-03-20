Scope Ratings: Τι περιμένει σήμερα η ελληνική οικονομία από τη νέα αξιολόγηση

Στο μικροσκόπιο της Scope Ratings επιστρέφει σήμερα (20.3.2026) η ελληνική οικονομία, με το επικρατέστερο σενάριο να δείχνει παραμονή της χώρας στο BBB και το πραγματικό ερώτημα να είναι αν θα κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο για αναβάθμιση σε BBB+ αργότερα μέσα στο 2026.

Η ελληνική οικονομία προσέρχεται στη σημερινή κρίση της Scope Ratings έχοντας πίσω της δύο «φρέσκες» ετυμηγορίες από άλλους οίκους αξιολόγησης. Η DBRS στις 6.3.2026 επιβεβαίωσε την Ελλάδα στο BBB με σταθερή τάση, ενώ η Moody’s μία εβδομάδα μετά διατήρησε τη χώρα στο Baa3 με επίσης σταθερό outlook. Αυτό από μόνο του δεν προεξοφλεί το αποτέλεσμα της Scope, αλλά δείχνει ότι η σημερινή απόφαση δύσκολα θα κινηθεί εντελώς έξω από τη γραμμή που έχει διαμορφωθεί μέσα στον Μάρτιο από τους μεγάλους «παίχτες» του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πλευρά των θετικών στοιχείων, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Πλέον όλοι οι οίκοι δίνουν στην Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα, με τη Scope να βρίσκεται στο BBB με θετικό outlook, ενώ οι ίδιες οι αξιολογήσεις συνδέουν τυχόν περαιτέρω αναβάθμιση με τη συνέχιση των καλών μακροοικονομικών επιδόσεων, τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις και την περαιτέρω βελτίωση των τραπεζών. Σύμφωνα με την ΤτΕ, για το 2026 αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ μετά από 3,7% το 2025, με το δημόσιο χρέος να προβλέπεται στο 145,9% του ΑΕΠ το 2025 και στο 138,2% το 2026.

Η Scope έχει επίσης μπροστά της μια ακόμη παράμετρο που μπορεί να τη σπρώξει σε πιο προσεκτική στάση. Στην τελευταία της παρέμβαση για την Ελλάδα είχε σταθεί στα ακόμη υψηλά επίπεδα χρέους, στους διαρθρωτικούς περιορισμούς της ανάπτυξης και στο επίμονο εξωτερικό έλλειμμα. Στο μεταξύ, το εξωτερικό περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί απότομα, καθώς το πετρέλαιο Brent κινείται πλέον σε πολύ υψηλότερα επίπεδα μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε στο 3,1% τον Φεβρουάριο.

Με αυτά τα δεδομένα, μια στάση αναμονής από τη Scope θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την ανάγκη να φανεί πώς θα περάσει το νέο ενεργειακό σοκ σε πληθωρισμό, ανάπτυξη και κόστος δανεισμού. Άλλωστε, εν αντιθέσει με τις δύο προηγούμενες αξιολογήσεις του Μαρτίου, η σημερινή από τον γερμανικό οίκο έρχεται σε μία χρονική στιγμή που έχουμε μπει πιο «βαθιά» στον πόλεμο με τις επιπτώσεις να είναι πλέον πιο ορατές σε επίπεδο αγορών.

Γι’ αυτό και το βασικό που θα κοιτάξει σήμερα η αγορά τίτλων χρέους δεν είναι μόνο η βαθμίδα, αλλά κυρίως το μήνυμα. Αν η Scope κρατήσει αμετάβλητο το BBB με θετικό outlook, η ελληνική πλευρά θα μπορεί να προσδοκά ότι το μονοπάτι για νέα αναβάθμιση παραμένει ανοιχτό μέσα στη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν από τις «αποχρώσεις» των διατυπώσεων που θα επιλέξει ο οίκος για το χρέος, τα πλεονάσματα, τις τράπεζες και την αντοχή της οικονομίας απέναντι στο νέο διεθνές σοκ.