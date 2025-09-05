Σε ενισχυμένο πολεμικό «κλοιό» οι κυβερνητικές οικονομικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ – Σε εγρήγορση η ΕΕ

Σε «καθεστώς» επαυξημένη επιφυλακή άμυνας από πλευράς ΕΕ θα βρεθεί φέτος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη φετινή ΔΕΘ, στα εγκαίνια της οποίας θα απευθύνει αύριο (6.9.25) την ομιλία του.

Και αυτό γιατί ειδικά μετά τα μέσα του περασμένου Αυγούστου, οπότε έγινε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα και έπειτα η σύνοδος Τραμπ με τους ηγέτες των μεγαλύτερων δυνάμεων της Ευρώπης στην Ουάσινγκτον, αυξήθηκε (αντί να μειωθεί όπως αναμενόταν από ορισμένους) η ρωσική επιθετικότητα κατά της άμυνας της Ουκρανίας -όπως αναφέρουν πηγές του newsit.gr από τις Βρυξέλλες- με συμβολικό αποκορύφωμα την επίθεση της Μόσχας στο Κίεβο, η οποία έπληξε τα γραφεία της Κομισιόν της ΕΕ (28 Αυγούστου 2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά, και ενώ εκτινάχθηκαν οι φόβοι για δημοσιονομικό κραχ «ελληνικού τύπου» στη Γαλλία (μετά το αίτημα του Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Βουλή για τις 8 Σεπτεμβρίου 2025) αποφασίστηκε σε κοινοτικό επίπεδο έκτακτη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ για την 1η Οκτωβρίου 2025, αν και είχε προηγούμενα προγραμματιστεί τακτική σύνοδος για τις 23 – 24 Οκτωβρίου 2025.

Χαρακτηριστική της αναβάθμισης του χρώματος του αμυντικού «συναγερμού» στην ΕΕ ήταν η προχθεσινή (3.9.25), δήλωση της αντιπροέδρου της Κομισιόν, αρμόδιας για τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με την οποία «είναι σαφές ότι η Ρωσία δεν δείχνει καμία πραγματική επιθυμία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Είδαμε, χθες το βράδυ, να επιτίθενται ξανά στην Ουκρανία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτού. Για την Ευρώπη, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία. Σε περίπτωση εκεχειρίας, ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός είναι η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας που υπάρχει. Γι’ αυτό και τους υποστηρίζουμε επίσης με εκπαίδευση, χρηματοδότηση και εξοπλισμό».

Η ίδια έδωσε μία ακόμα πιο διεθνή διάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως «ενώ οι Δυτικοί ηγέτες συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της διπλωματίας, μια αυταρχική συμμαχία αναζητά μια γρήγορη πορεία προς μια νέα παγκόσμια τάξη. Κοιτάζοντας τον Πρόεδρο Σι να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο σήμερα, αυτά δεν είναι απλώς αντιδυτικά οπτικά. Πρόκειται για μια άμεση πρόκληση για το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Και δεν είναι μόνο συμβολικό: ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία υποστηρίζεται από την κινεζική υποστήριξη. Αυτές είναι πραγματικότητες που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι προτείνουν «περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία» (αν και δεν γίνεται καθόλου λόγους για τις οικονομικές επιπτώσεις μίας νέας φάσης επιδείνωσης του μετώπου στην Ουκρανία σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία!), λόγω της «απροθυμίας» της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, φοβούνται πως , οι ΗΠΑ -εντός του τρέχοντος φθινοπώρου- θα αποφασίσουν να μειώσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη.

Τους φόβους αυτούς εξέφρασε με σαφήνεια το επίσημο εξειδικευμένο think tank της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας (European Union Institute for Security Studies) σε πρόσφατο δημοσίευμα του (τέλη Ιουλίου 2025), αφιερωμένο σε δύο εξαιρετικά σημαντικές στρατιωτικές εκθέσεις που αναμένονται εντός των επόμενων ημερών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ.

Η μία έκθεση (ετήσια) ακούει στο όνομα «Εθνική Στρατηγική Άμυνας» (National Defence Strategy, NDS) , η άλλη (4ετής) λέγεται «Παγκόσμια Στρατιωτική Στάση» (Global Military Posture) και αμφότερες θα εκδοθούν από το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας.

Τι ακριβώς φοβούνται στις Βρυξέλλες να αναφέρεται σε αυτές τις εκθέσεις; Να δίδεται το σήμα της μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας από την Ευρώπη, κάτι που θα τίναζε στον αέρα ακόμα και τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ στο 5% έως το 2035, μαζί και τους μεσοπρόθεσμους προϋπολογισμούς τους (ου μην αλλά και της Ελλάδας!).

Όσον αφορά το στόχο των 800 δισ. ευρώ για την αύξηση των αμυντικών των χωρών – μελών της ΕΕ έως το 2030, ούτε …λόγος, έχει ήδη ξεπεραστεί από το 5% του ΝΑΤΟ και πλέον στις Βρυξέλλες αναζητείται σωσίβιο από το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό του 2028 – 2034.

Είναι χαρακτηριστικό τι αναφέρει το δημοσίευμα του think tank της ΕΕ για την ασφάλεια (UESS): «οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ρωτήσει για τα αμερικανικά σχέδια, ειδικά για την αναθεώρηση της στάσης, καθώς θα επηρέαζε το μέγεθος των (αναμενόμενων) περικοπών στις αμερικανικές δυνάμεις και τα όπλα στο ευρωπαϊκό θέατρο. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν τα σχέδια αυτά ήταν απρόθυμοι να μοιραστούν λεπτομέρειες σχετικά με τα προσχέδια των σχεδίων. Αυτή είναι μια έντονη απόκλιση από την προσέγγιση της κυβέρνησης Μπάιντεν – η οποία, για παράδειγμα, ανέτρεψε τα σχέδια για την απόσυρση 12.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία στην αναθεώρηση της στάσης της μετά από συνομιλίες με το Βερολίνο. Ενώ οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιμένουν ότι τα έγγραφα δεν θα περιέχουν «καμία έκπληξη», η απουσία ουσιαστικού διατλαντικού συντονισμού υποδηλώνει το αντίθετο».

Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με το UESS, «διαρροές εκδόσεων του Προσωρινού Στρατηγικού Οδηγού Εθνικής Άμυνας, ενός σύντομου εγγράφου που καθοδηγεί την πολιτική κατά τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης, παρέχουν ορισμένες ενδείξεις για το τι να περιμένουμε. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αποτροπή μιας κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν και, ως εκ τούτου, στην παρουσία τους στον Ινδο-Ειρηνικό. Για να το πετύχουν αυτό, οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν ρίσκο» στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή – δηλαδή, θα αφήσουν ανεπαρκή αριθμό δυνάμεων σε αυτά τα θέατρα επιχειρήσεων και θα βασιστούν σε συμμαχικές συνεισφορές.

Προφανώς, το κείμενο είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από το κεφάλαιο άμυνας του (σ.σ. αμερικανικού) Projecet 2025, το οποίο υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός συμβατικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της Κίνας πρέπει να προηγείται της κατανομής πόρων σε άλλες αποστολές, όπως η ταυτόχρονη καταπολέμηση μιας άλλης σύγκρουσης. Οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας, όχι μόνο από πυραυλικές επιθέσεις αλλά και από παράνομες διελεύσεις συνόρων και εμπορία ναρκωτικών – και να συνεργαστούν στενά με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Αυτή η μετατόπιση της εστίασης θα συνεπάγεται μαζική μετατόπιση του βάρους σε συμμάχους σε θέατρα επιχειρήσεων που θεωρούνται δευτερεύοντα από την Ουάσινγκτον».

Εξάλλου, τονίζεται πως «άλλες ενδείξεις προέρχονται από τις αμυντικές πιστώσεις στον νόμο συμφιλίωσης του 2025 – το λεγόμενο «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο». Το νομοσχέδιο προσθέτει 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για συγκεκριμένες δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες δαπανών είναι η ναυπηγική βιομηχανία – υπονοώντας την προετοιμασία για έναν ναυτικό πόλεμο στον Ινδο-Ειρηνικό – και το σύστημα πυραυλικής άμυνας «Golden Dome», ακολουθούμενο από πυρομαχικά, δυνατότητες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνητής νοημοσύνης, πυρηνικό εκσυγχρονισμό και συνεισφορές στην ασφάλεια των συνόρων. Τέλος, η νομοθεσία χρηματοδοτεί την ανάπτυξη δυνατοτήτων για τη διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού (INDOPACOM), αλλά δεν προβλέπει τέτοιες διατάξεις για άλλα θέατρα επιχειρήσεων».

«Η πιθανή κατεύθυνση των αμυντικών προτεραιοτήτων των ΗΠΑ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την Ευρώπη», σημειώνει το UESS.

Kαι συμπληρώνει πως «εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την κλίμακα και την ταχύτητα τυχόν σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν από την αναθεώρηση της στάσης: το Υπουργείο Άμυνας θα μπορούσε να ξεκινήσει εντοπίζοντας δυνατότητες που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη και θα ήταν πιο χρήσιμες στο θέατρο Ινδο-Ειρηνικού ή στη Βόρεια Αμερική, χωρίς να αγγίξει άλλες. Ή θα μπορούσε να επιλέξει ευρύτερες ανακατατάξεις που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ. Μια ξαφνική μείωση των δυνάμεων θα μπορούσε να επηρεάσει την εφαρμογή των νέων στόχων ικανότητας του ΝΑΤΟ, στους οποίους μόλις συμφώνησε η συμμαχία.

Οι επιπτώσεις είναι επίσης σημαντικές για την αμυντική βιομηχανία. Η NDS θα μπορούσε να κατευθύνει την αμυντική βιομηχανία να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή πόρων κατάλληλων για έναν ναυτικό πόλεμο στην Ασία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει καθυστέρηση των παραδόσεων στους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτό θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις συστοιχίες και τους Patriot που ο Τραμπ υποσχέθηκε να καλύψει στις ευρωπαϊκές χώρες που μεταφέρουν τα δικά τους μέσα αεράμυνας στην Ουκρανία. Αυτά τα σημεία συμφόρησης μπορεί να γίνουν εμφανή μόνο όταν είναι πολύ αργά για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.

Η ξαφνική μείωση των δυνάμεων θα μπορούσε να επηρεάσει την εφαρμογή των νέων στόχων ικανότητας του ΝΑΤΟ».

SOS από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Το UESS καταλήγει στην εξής σαφή προειδοποίηση: «Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες στον τρέχοντα σχεδιασμό τους. Για παράδειγμα, ενώ θα πρέπει να παρέχουν διαθέσιμη αεράμυνα για την Ουκρανία, μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για τη διαφοροποίηση των αντικαταστάσεων – όχι μόνο με Patriot αλλά και με ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει επίσης να προετοιμάσουν πρόσθετες συνεισφορές στη δομή διοίκησης της συμμαχίας και στις προκαθορισμένες ταξιαρχίες για να αντισταθμίσουν τις μειώσεις στο προσωπικό των ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ φαίνεται πιο ανοιχτός στην υποστήριξη της Ουκρανίας, η πτέρυγα των συντηρητικών στην Ουάσινγκτον παραμένει ισχυρή – και πιθανότατα θα επηρεάσει τις βασικές στρατηγικές αναθεωρήσεις της κυβέρνησης. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για το πιθανό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και τις επιπτώσεις της. Εάν όχι, μπορεί να νιώσουν τον αντίκτυπο μόνο όταν είναι πολύ αργά».