Διεθνή

ΕΕ: Στα σκαριά κόφτης 15% στις νέες κοινοτικές επιδοτήσεις με «αντάλλαγμα» τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες

Στο παζάρι των Βρυξελλών βρίσκεται η μείωση των καθαρών συνεισφορών της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό αντάλλαγμα ενεργοποίηση της εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών πάνω από το 1,5% και πέραν του 2028
Τανκ
REUTERS / Ann Wang
Δημήτρης Κατσαγάνης

Μειωμένες ακόμα και πάνω από 15% σε σχέση με εκείνες που ανακοίνωσε η Κομισιόν τον περασμένο Ιούλιο μπορεί να είναι οι επιδοτήσεις της ΕΕ προς όλες τις χώρες – μέλη της (μαζί φυσικά και την Ελλάδα) στο διάστημα 2028 – 2038.

Ο λόγος για τις επιδοτήσεις οι οποίες εκπορεύονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (πχ ΕΣΠΑ) και κατευθύνονται σε έργα υποδομών, αγρότες, προγράμματα απασχόλησης κλπ. Υπενθυμίζεται πως τα συνολικά κονδύλια της ΕΕ τα οποία ανακοίνωσε η Κομισιόν στα μέσα Ιουλίου του 2025 ανέρχονται σε 2 τρισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο της Ελλάδας ανέρχεται σε 49,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, πηγές του newsit.gr αναφέρουν πως τα παραπάνω ποσά, τόσο σε πανευρωπαϊκό, όσο σε εθνικό επίπεδο είναι «φουσκωμένα» κατά 20%, καθώς ελήφθη υπόψιν η εκρηκτική πορεία του πληθωρισμού την επταετία 2021- 2027 λόγω της ενεργειακής, αλλά και της κλιματικής κρίσης.

Με αυτή την εξίσωση, όμως, διαφωνούν έντονα οι χώρες – μέλη της ΕΕ οι οποίοι συνεισφέρουν τα περισσότερα κεφάλαια στον κοινοτικό προϋπολογισμό, με πρώτη – πρώτη τη Γερμανία, η οποία εξέφρασε αμέσως μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου του την αντίθεση της…

Εκείνο για το οποίο πιέζουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες όπως η Γερμανία είναι να «πληθωριστεί» ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός κατά 5% το πολύ!

Εαν περάσουν οι πιέσεις αυτές, τότε το τελικό ποσό που κλειδώσει στον κοινοτικό προϋπολογισμό μπορεί να μειωθεί κατά 15%, πέφτοντας ενδεχομένως στα 1,7 τρισ. Ευρώ (αντί των 2 τρισ. ευρώ), ενω το μερίδιο της Ελλάδας θα μπορούσε να πέσει 42 δισ. ευρώ (αντί για 49,2 δισ. ευρώ).

Mια ενδεχόμενη τέτοια μεγάλη μείωση στους κοινοτικούς πόρους θα μπορούσε να αντισταθμιστεί (στα πλαίσια ενός μεγάλου παζαριού στο εσωτερικό της ΕΕ), αναφέρουν στο newsit.gr πηγές της από τις Βρυξέλλες- με μία αύξηση του ποσοστού απόκλισης (ως προς το ΑΕΠ) των δαπανών για χάρη της άμυνας.

Συγκεκριμένα, εκείνο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της ενδο – κοινοτικής διαπραγμάτευσης είναι να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, τόσο ως ποσοστό, όσο και χρονικά.

Υπενθυμίζεται πως από το Μάρτιο του 2025, η ΕΕ αποφάσισε να εξαιρέσει την αύξηση στις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ ετησίως από το όριο των δαπανών για το διάστημα 2025 – 2028.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή σε επίπεδο ΕΕ έχει de facto ξεπεραστεί μετά την απόφαση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την οποία οι χώρες – μέλη του πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035.

Μ’ άλλα λόγια η ρήτρα διαφυγής του 1,5% (έως το 2028) δεν αρκεί για να υποστηρίξει την αύξηση των αμυντικών δαπανών που επιβάλλει η απόφαση του ΝΑΤΟ για δαπάνες άμυνας στο 5% έως το 2035 (και διατήρηση αυτού του 5% και μετά το 2035!).

Συνεπώς, στο τραπέζι των Βρυξελλών βρίσκεται η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής πέρα από το 1,5% (πχ στο 2% του ΑΕΠ) και η διατήρηση αυτής της κατάστασης εξαίρεσης και μετά το 2028.

Μόνη ανομολόγητη ελπίδα κύκλων στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, προκειμένου να μετριαστεί η αμερικανική πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι να αρχίσει η πολιτική κάθοδος του Τραμπ, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2026, οπότε είναι προγραμματισμένες οι Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Ανησυχίες για νέα κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό – Πιέσεις για τη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων της Fed
Μια έκθεση που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 προβλέπεται να δείξει ότι ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι.
Αμερικανική σημαία μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ
Καναδάς: Καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου οι ανταποδοτικοί δασμοί στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα – Εξαιρούνται οχήματα, χάλυβας και αλουμίνιο
Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα
People are silhouetted in front of the Canadian national flag at the Palais des Congres in Montreal, Quebec, Canada October 21, 2019.
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
ΕΕ: Επενδύσεις ύψους 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων
Τα 13 έργα, στα οποία συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, σχολεία και επιχειρήσεις, «θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για τους ωκεανούς και τα ύδατα στην ΕΕ και όχι μόνο»
Santorini island, Greece
Newsit logo
Newsit logo