ΕΕ: Στα σκαριά κόφτης 15% στις νέες κοινοτικές επιδοτήσεις με «αντάλλαγμα» τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες

Μειωμένες ακόμα και πάνω από 15% σε σχέση με εκείνες που ανακοίνωσε η Κομισιόν τον περασμένο Ιούλιο μπορεί να είναι οι επιδοτήσεις της ΕΕ προς όλες τις χώρες – μέλη της (μαζί φυσικά και την Ελλάδα) στο διάστημα 2028 – 2038.

Ο λόγος για τις επιδοτήσεις οι οποίες εκπορεύονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (πχ ΕΣΠΑ) και κατευθύνονται σε έργα υποδομών, αγρότες, προγράμματα απασχόλησης κλπ. Υπενθυμίζεται πως τα συνολικά κονδύλια της ΕΕ τα οποία ανακοίνωσε η Κομισιόν στα μέσα Ιουλίου του 2025 ανέρχονται σε 2 τρισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο της Ελλάδας ανέρχεται σε 49,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, πηγές του newsit.gr αναφέρουν πως τα παραπάνω ποσά, τόσο σε πανευρωπαϊκό, όσο σε εθνικό επίπεδο είναι «φουσκωμένα» κατά 20%, καθώς ελήφθη υπόψιν η εκρηκτική πορεία του πληθωρισμού την επταετία 2021- 2027 λόγω της ενεργειακής, αλλά και της κλιματικής κρίσης.

Με αυτή την εξίσωση, όμως, διαφωνούν έντονα οι χώρες – μέλη της ΕΕ οι οποίοι συνεισφέρουν τα περισσότερα κεφάλαια στον κοινοτικό προϋπολογισμό, με πρώτη – πρώτη τη Γερμανία, η οποία εξέφρασε αμέσως μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου του την αντίθεση της…

Εκείνο για το οποίο πιέζουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες όπως η Γερμανία είναι να «πληθωριστεί» ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός κατά 5% το πολύ!

Εαν περάσουν οι πιέσεις αυτές, τότε το τελικό ποσό που κλειδώσει στον κοινοτικό προϋπολογισμό μπορεί να μειωθεί κατά 15%, πέφτοντας ενδεχομένως στα 1,7 τρισ. Ευρώ (αντί των 2 τρισ. ευρώ), ενω το μερίδιο της Ελλάδας θα μπορούσε να πέσει 42 δισ. ευρώ (αντί για 49,2 δισ. ευρώ).

Mια ενδεχόμενη τέτοια μεγάλη μείωση στους κοινοτικούς πόρους θα μπορούσε να αντισταθμιστεί (στα πλαίσια ενός μεγάλου παζαριού στο εσωτερικό της ΕΕ), αναφέρουν στο newsit.gr πηγές της από τις Βρυξέλλες- με μία αύξηση του ποσοστού απόκλισης (ως προς το ΑΕΠ) των δαπανών για χάρη της άμυνας.

Συγκεκριμένα, εκείνο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της ενδο – κοινοτικής διαπραγμάτευσης είναι να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, τόσο ως ποσοστό, όσο και χρονικά.

Υπενθυμίζεται πως από το Μάρτιο του 2025, η ΕΕ αποφάσισε να εξαιρέσει την αύξηση στις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ ετησίως από το όριο των δαπανών για το διάστημα 2025 – 2028.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή σε επίπεδο ΕΕ έχει de facto ξεπεραστεί μετά την απόφαση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με την οποία οι χώρες – μέλη του πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035.

Μ’ άλλα λόγια η ρήτρα διαφυγής του 1,5% (έως το 2028) δεν αρκεί για να υποστηρίξει την αύξηση των αμυντικών δαπανών που επιβάλλει η απόφαση του ΝΑΤΟ για δαπάνες άμυνας στο 5% έως το 2035 (και διατήρηση αυτού του 5% και μετά το 2035!).

Συνεπώς, στο τραπέζι των Βρυξελλών βρίσκεται η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής πέρα από το 1,5% (πχ στο 2% του ΑΕΠ) και η διατήρηση αυτής της κατάστασης εξαίρεσης και μετά το 2028.

Μόνη ανομολόγητη ελπίδα κύκλων στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, προκειμένου να μετριαστεί η αμερικανική πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι να αρχίσει η πολιτική κάθοδος του Τραμπ, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2026, οπότε είναι προγραμματισμένες οι Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ…