Σταθερά θετικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ το 9μηνο του 2025

Αύξηση 5,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με την Eurostat. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη θετική πορεία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1.839.502.033 ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2025, έναντι 1.749.561.325 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην αμερικανική αγορά.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ουάσιγκτον, στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα εμπιστευτικά προϊόντα, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική αξία των εξαγωγών ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις, κατά σειρά αξίας εξαγωγών, για τις δέκα κυριότερες 2ψήφιες κατηγορίες:

Τα πετρελαιοειδή (HS 27) παραμένουν σταθερά, με αύξηση της τάξης 1%.

Τα τρόφιμα (HS 20) παρουσιάζουν μείωση κατά 6%. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται σημαντικά ελληνικά προϊόντα, όπως οι ελιές και τα ροδάκινα, τα οποία αντιμετωπίζουν ελαφριά κάμψη από την αρχή του έτους. Ομοίως, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (HS 4), όπου συπεριλαμβάνονται τα τυριά, έχουν μείωση κατά 6%, ενώ τα λάδια (HS 15), όπου ανήκει το ελαιόλαδο, μειώθηκαν κατά 5%. Ωστόσο, υπάρχει αύξηση 14% στους καρπούς και τα βρώσιμα φρούτα (HS 8), όπου ανήκουν τα ακτινίδια και 10% στην κατηγορία HS 19, όπου ανήκουν οι γκόφρες.

Τα προϊόντα αλουμινίου (HS 76), εμφανίζουν αύξηση κατά 39%, παρότι έχει επιβληθεί δασμός 50%.

Τα προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα (HS 73), παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά 256%. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι σιδηροσωλήνες για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, που επίσης αντιμετωπίζουν δασμό 50%.

Τα προϊόντα χαλκού (HS 74), όπου ανήκουν οι χαλκοσωλήνες, αυξήθηκαν κατά 36%.

Τα μέρη αεροσκαφών (HS 88) παρουσιάζουν αύξηση κατά 208%.

Στην κατηγορία HS 25, όπου ανήκει και το τσιμέντο Portland, σημαντικό βιομηχανικό προϊόν, υπάρχει μείωση 32%.

Στην κατηγορία HS 85 (μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους), όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές μολύβδου, παρατηρείται μείωση κατά 27%.

Στην κατηγορία HS 84, όπου ανήκουν οι στροβιλοκινητήρες, υπάρχει μείωση 19%.

Συνεπώς, καταλήγει το έγγραφο, παρατηρείται ότι οι τάσεις στην εξέλιξη του διμερούς μας εμπορίου κατά το εννιάμηνο του παραμένουν σταθερές εν συγκρίσει με εκείνες του οκταμήνου. Υπάρχει αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και μείωση εξαγωγών στα αγροδιατροφικά προϊόντα με τη γενική εικόνα των εξαγωγών να εμφανίζεται σταθερή με θετικό πρόσημο.