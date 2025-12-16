Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα ο προϋπολογισμός 2026 – Η φιλοσοφία του σχεδίου για το 2026, τα μέτρα και οι στόχοι

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο προϋπολογισμός 2026, με τη συζήτηση στη Βουλή να κορυφώνεται απόψε (16.12.2025) το βράδυ, όταν αναμένονται οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών και στη συνέχεια η ονομαστική ψηφοφορία, που θα επικυρώσει (ή θα απορρίψει) το συνολικό «πακέτο» των φορολογικών και άλλων μέτρων.

Εκτός της σειράς των μέτρων τα οποία στοχεύουν κυρίως στην εισοδηματική ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η φιλοσοφία του σχεδίου στηρίζεται στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο συνδέει τον προϋπολογισμό με την επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2026 και με την ενίσχυση των επενδύσεων, μέσω ενός διευρυμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στον βασικό άξονα των μέτρων, το οικονομικό επιτελείο προωθεί «τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης» με δημογραφική στόχευση, με έμφαση σε νέους, οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Κεντρικό μέλημα του οικονομικού επιτελείου για το 2026 είναι πως η αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και η μείωση των συντελεστών θα αυξήσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και θα κάνουν πιο απτό το καθαρό όφελος σε κάθε μελλοντική αύξηση αποδοχών για εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, στο πακέτο εντάσσονται παρεμβάσεις με στεγαστικό και τοπικό αποτύπωμα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους και η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως. Στην ίδια κατεύθυνση περιλαμβάνονται και αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία, με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Στο ασφαλιστικό σκέλος, ο προϋπολογισμός δίνει βάρος στην ενίσχυση των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού αυξήσεων με την προσωπική διαφορά και με πρόσθετη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών κάθε Νοέμβριο, όπως περιγράφεται στο ίδιο επίσημο κείμενο. Ταυτόχρονα, το υπουργείο αναδεικνύει το επενδυτικό σκέλος, με πόρους 16,7 δισ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2026, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Με δεδομένο ότι η τελευταία ημέρα της συζήτησης στη Βουλή συχνά συνοδεύεται από βελτιωτικές τροπολογίες και τεχνικές διορθώσεις, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείονται «εκπλήξεις» της τελευταίας στιγμής, καθώς κατά την λήξη της διαδικασίας συζήτησης τοποθετούνται κατά σειρά ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.