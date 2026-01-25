Στην τελική ευθεία ο Ε65 – Παραδίδεται το πρώτο εξάμηνο του έτους

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του βόρειου τμήματος του Ε65, που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία, φέρνοντας τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στην υπόλοιπη χώρα.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της χώρας, με την κατασκευή του να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που ολοκληρώνει έναν κρίσιμο άξονα από τη Λαμία μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά.

Το συνολικό μήκος του Ε65 φτάνει τα 182,1 χιλιόμετρα, με προϋπολογισμό περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

«Ο Ε65 αποτελεί κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς βγάζει από την απομόνωση περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης» δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξη του στο ΑΠΕ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.

Η κατασκευή του έργου έχει προχωρήσει σημαντικά, με συνολική πρόοδο 90,26%. Στο βόρειο τμήμα βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία 46 χιλιόμετρα, με προγραμματισμένη παράδοση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι σήραγγες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99,89%, οι γέφυρες στο 99,25%, οι χωματουργικές εργασίες στο 99%, ενώ τα ασφαλτικά καλύπτουν το 71,12% της συνολικής κατασκευής.





