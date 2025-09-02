Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,1% στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο
Shopping cart full of groceries at the supermarket aisle.
iStock

Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, ενώ στο 2,1% ανήλθε στην ευρωζώνη, όπως δείχνουν τα σημερινά (2.9.2025) προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο ΔΤΚ (ο δείκτης που παρακολουθεί τον πληθωρισμό) στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έτρεξε με ετήσιο ρυθμό 3,1% επιβραδύνοντας αισθητά από το 3,7% τον περασμένο μήνα (Ιούλιο) ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Αύγουστος 2024) κυμαινόταν στο 3,2%. Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη εκτιμάται στο 2,1% τον Αύγουστο, από 2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

plithorismos eurostat

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τον Αύγουστο σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση με ποσοστό 0,6%, ενώ το Βέλγιο είχε τη μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 1,5%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Φούρλαρης (ΡΑΑΕΥ): Η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λιανική θα είναι στο ύψος του 20%
Θεωρώ ότι ένας ενεργός καταναλωτής πρέπει κάθε μήνα να κατεβαίνει να βλέπει το ρολόι του, βλέπει την κατανάλωσή του για να ελέγχει και τον λογαριασμό που του έρχεται, επισημαίνει ο κ. Φούρλαρης
Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος 4
Newsit logo
Newsit logo