Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,1% στην ευρωζώνη

Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, ενώ στο 2,1% ανήλθε στην ευρωζώνη, όπως δείχνουν τα σημερινά (2.9.2025) προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο ΔΤΚ (ο δείκτης που παρακολουθεί τον πληθωρισμό) στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έτρεξε με ετήσιο ρυθμό 3,1% επιβραδύνοντας αισθητά από το 3,7% τον περασμένο μήνα (Ιούλιο) ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Αύγουστος 2024) κυμαινόταν στο 3,2%. Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη εκτιμάται στο 2,1% τον Αύγουστο, από 2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τον Αύγουστο σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση με ποσοστό 0,6%, ενώ το Βέλγιο είχε τη μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 1,5%.