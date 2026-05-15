Ιχθυοκαλλιέργειες: Στοίχημα ο ρυθμός ανάπτυξης στο 5% και η προώθηση των ΠΟΑΥ

Η συνολική ελληνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας εκτιμάται σε περίπου 141.000 τόνους, με συνολική αξία κοντά στα 790 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος για αυτό τον τομέα είναι το ποσοστό της ανάπτυξης να αυξηθεί κατά 5% έως το 2030.

Ποσοστό περίπου 80% της ελληνικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας σημαντικά οφέλη, ενώ παράλληλα με την ετήσια αύξηση της παραγωγής, ο στόχος είναι η αύξηση τόσο της προστιθέμενης αξίας, όσο και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο η παραγωγή υδατοκαλλιεργειών στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, χρησιμοποιώντας το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, με παραγωγή που υπερβαίνει τους 120.000 τόνους ψαριών ετησίως και αξία περίπου 670 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κλάδος αριθμεί περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και φορείς, δημιουργώντας περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο αρμόδιος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε την νέα παρέμβαση που ετοιμάζεται, ύψους 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη της χώρας, ενισχύοντας έμπρακτα την παραγωγική δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Παράλληλα, υλοποιείται ήδη το Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 2021-2030, με στόχο μια ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμη, οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά υπεύθυνη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χαρακτήρισε κρίσιμη προτεραιότητα την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα του κλάδου.