Στουρνάρας: Ο πόλεμος επιβαρύνει την ασθενική ανάπτυξη της Ευρώπης και αυξάνει τον πληθωρισμό

Ευέλικτη θα πρέπει να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις αποφάσεις της για τα επιτόκια, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν -συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης ανόδου του πληθωρισμού- θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά της, σύμφωνα με σημερινή (3.3.2026) δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας, ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, που επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, εκτιμάται από την ΕΚΤ, ότι ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη ασθενή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, αυξάνοντας το κόστος της ενέργειας και διαταράσσοντας την προμήθεια βασικών χημικών προϊόντων.

Ο κ. Στουρνάρας, σημείωσε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, ωστόσο τόνισε πως είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Εάν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο. Επομένως, θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέβλεψε ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έκτοτε προσπάθησε να δικαιολογήσει έναν ευρύ, αόριστης διάρκειας πόλεμο.

Προς το παρόν ο Γιάννης Στουρνάρας, ωστόσο, τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να μείνει άπραγη και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της σύγκρουσης. «Ο αντίκτυπός του στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», είπε.

«Καθώς δεν έχουμε ορατότητα για κανέναν από τους δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής τώρα, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Περιέγραψε τη σύγκρουση ως «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη πληγεί από ένα ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ πέρυσι.

