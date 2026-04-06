Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις είναι το «κλειδί» για να γίνει η κρίση ευκαιρία – Ποιο είναι το «κακό σενάριο»

Tην ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής σταθερότητας ειδικά σε αυτή την συγκυρία όπου επικρατεί διεθνώς αυξημένη αβεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,9% το 2026, κυρίως λόγω της ηπιότερης αύξησης της κατανάλωσης και της αρνητικής συμβολής του εξωτερικού τομέα αλλά παρά τον μετριασμό του ρυθμού μεγέθυνσης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι η ζώνη του ευρώ, με βασικό μοχλό τη στήριξη από τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την πιστωτική επέκταση και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, με περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο 8,2% ενώ σχετικά με τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι η πορεία αποκλιμάκωσης εκτιμάται ότι θα ανακοπεί προβλέποντας αύξηση στο 3,1%, με διατήρηση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όσο για τα δημοσιονομικά μεγέθη ο Διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε τις προβλέψεις ότι θα παραμείνουν σε υγιή επίπεδα και το 2026, με διατήρηση υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος (περίπου 3,2% του ΑΕΠ) και οριακά πλεονασματικό συνολικό αποτέλεσμα, ενώ η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί.

Όσον αφορά τις τράπεζες, οι προοπτικές σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ παραμένουν θετικές, ωστόσο -όπως ανέφερε-, η τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το κόστος χρηματοδότησης, την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.

Πάντως υποστήριξε ότι η διατήρηση της πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή αξιόπιστων μεταρρυθμιστικών πολιτικών είναι το κλειδί για να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες και να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη, βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία.

Μιλώντας ειδικότερα για το δυσμενές σενάριο του πολέμου εκτίμησε ότι θα είναι οριακή η αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ της Ελλάδας από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ετήσια Έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται εναλλακτικά δυσμενή σενάρια για την πορεία της οικονομίας με βάση την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 22% για ένα χρόνο εκτιμάται ότι οδηγεί κατά μέσο όρο σε άνοδο του πληθωρισμού κατά περίπου 0,40 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,34 ποσ. μον. το 2027. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά μέσο όρο αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,10 ποσ. μον. το 2026 και κατά περίπου 0,12 ποσ. μον. το 2027.

Η ανάλυση βασίζεται σε προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται με δύο συμπληρωματικά υποδείγματα της Τράπεζας της Ελλάδος: το ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα (BoG’s model) και το δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας (DSGE model).