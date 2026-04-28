Μακρο-οικονομία

Στουρνάρας: Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς

Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής
Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Στουρνάρα, με τίτλο "Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα", παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και την αυξημένη αβεβαιότητα εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Αναλυτικότερα, ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας χθες (28.4.2026) στο Επίσημο Δείπνο στο πλαίσιο της Άτυπης Συνεδρίασης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της ΕΕ στην Αθήνα, παράλληλα με τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, έστειλε μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Όπως ανέφερε, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής. Το εποπτικό και κανονιστικό μας πλαίσιο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και δεν θα πρέπει να υπονομευθεί, θα πρέπει όμως να εφαρμόζεται με επαρκή ευελιξία ώστε να αυξηθεί η εποπτική αποτελεσματικότητα.

«Ταυτόχρονα, πρέπει να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής φανήκαμε απρόθυμοι να υλοποιήσουμε πλήρως κυρίως την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προκειμένου να προωθήσουμε τη βαθύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να στηρίξουμε τις διασυνοριακές τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και, τελικά, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Στουρνάρας υπενθύμισε στους συνδαιτυμόνες του ότι έχει διατελέσει τακτικό μέλος της προκατόχου της, της Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από το 1994 έως το 2000.

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση – Τα πέντε διδάγματα από την Ελλάδα
Ο υπουργός Οικονομικών συνέδεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ με τις τιμές καυσίμων, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί ταχύτερα σε ενέργεια, τεχνολογία και επενδύσεις
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
Η ακρίβεια «φουσκώνει» τον ΦΠΑ – Πώς οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι και τα δημόσια ταμεία «κερδισμένα»
Οι αυξήσεις σε τρόφιμα, μεταφορές και καύσιμα ανεβάζουν την τελική τιμή και μαζί το ποσό του έμμεσου φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά, ενισχύοντας το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
Close up of man buying groceries in supermarket. Copy space. 6
