Περιορίστηκαν κατά 11,7% οι συνολικές πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών το 2025

Αύξηση 5,6% παρατηρήθηκε μόνο στα γυναικεία περιοδικά
iStock
iStock

Μείωση 11,7% σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εφημερίδες απώλεσαν 2.894.569 φύλλα σε σχέση με το 2024 (μείωση 11,7%), ενώ μείωση παρατηρείται και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Στο σύνολο των πολιτικών εφημερίδων καταγράφεται μείωση 11,2%, στις οικονομικές 5,3%, στις αθλητικές 13,7% και στις λοιπές 23,1%. Σημειώνεται ότι κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 12,4% στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων.

Ίδια πορεία ακολούθησαν και τα περιοδικά, που απώλεσαν 933.933 τεύχη σε σχέση με το 2024 (μείωση 8,8% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών).

Μείωση υπήρξε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, πλην των γυναικείων (αύξηση 5,6%). Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 σε σχέση με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση 14,9% στις συνολικές πωλήσεις των περιοδικών.

Στις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων το 2025, οι σημαντικότερες μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των παιδικών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 9,6% και 17,1% αντίστοιχα.

Μακρο-οικονομία
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση – Τα πέντε διδάγματα από την Ελλάδα
Ο υπουργός Οικονομικών συνέδεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ με τις τιμές καυσίμων, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί ταχύτερα σε ενέργεια, τεχνολογία και επενδύσεις
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
Η ακρίβεια «φουσκώνει» τον ΦΠΑ – Πώς οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι και τα δημόσια ταμεία «κερδισμένα»
Οι αυξήσεις σε τρόφιμα, μεταφορές και καύσιμα ανεβάζουν την τελική τιμή και μαζί το ποσό του έμμεσου φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά, ενισχύοντας το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
Close up of man buying groceries in supermarket. Copy space. 6
