Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ με την ΠΟΜΙΔΑ για τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε σήμερα (19.1.2025) στο υπουργείο συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτο Παραδιά και τα μέλη του προεδρείου, ακούγοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ.

Στη συνάντηση, επισημάνθηκε και η συμβολή της ΠΟΜΙΔΑ ως αρωγού της Πολιτείας, για τη διαμόρφωση λειτουργικών και συνεκτικών πολιτικών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Δρομολογούνται νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό των πολεοδομικών και χωροταξικών διαδικασιών, στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και στην εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων για δασικές εκτάσεις, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δημιουργία ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου για την ιδιοκτησία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ενημέρωσε την ΠΟΜΙΔΑ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση, για πρώτη φορά, των 227 Τοπικών και 18 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην επικράτεια, η συγκέντρωση όλης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε έναν Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, το περιεχόμενο του οποίου θα είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, η ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη, αλλά και η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), ο οποίος θα αποτελεί έναν ενιαίο οργανισμό, με αποστολή την καταγραφή, τεκμηρίωση και εγγύηση της ιδιοκτησίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των κατασκευών και τη διασφάλιση της τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Παραδιάς, ευχαρίστησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άμεση ανταπόκριση στα 7 αιτήματα που είχε θέσει η Ομοσπονδία με επιστολή της στις 11 Ιανουαρίου, σχετικά με τα εκκρεμή πολεοδομικά προβλήματα της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας ενώ η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με την δέσμευση και των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοικτό και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς, o Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας.