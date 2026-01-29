Συμβαίνει τώρα:
Συνάντηση Πιερρακάκη με Λαγκάρντ: «Επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική»

Εξετάστηκαν οι εργασιακές προτεραιότητες του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η Κριστίν Λαγκάρντ
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η Κριστίν Λαγκάρντ

Εξαιρετική χαρακτήρισε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης με την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

Υπενθυμίζεται πως στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

 

 

