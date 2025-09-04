Συνεργασία Υπουργείου Ανάπτυξης – Βιομηχανίας τροφίμων για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε σήμερα (4.9.25), συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίας Τροφίμων, με επίκεντρο την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Στη συζήτηση, οι εκπρόσωποι του Βιομηχανίας τροφίμων εμφανίστηκαν θετικοί στην πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την προσπάθεια για τη μείωση τιμών σε σημαντικό αριθμό κωδικών προϊόντων, που αφορούν άμεσα το καθημερινό καλάθι των καταναλωτών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των νοικοκυριών ενώ δεσμεύτηκε για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα.