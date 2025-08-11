Μακρο-οικονομία

Σύννεφα πάνω από τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας

Προβληματισμούς για το κόστος και τα οφέλη εξέφρασε η ιταλική Arera
Ηλεκτρική διασύνδεση
EUROKINISSI / ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Χάρης Αποσπόρης

Ρυθμιστικά εμπόδια φαίνεται πως προκύπτουν στο σχέδιο του ΑΔΜΗΕ και της ιταλικής Terna να αναβαθμίσουν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας με μια έξτρα δυναμικότητα 1 GW.

Πρόκειται για ένα καλώδιο με συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ. Το υποβρύχιο τμήμα θα εκτείνεται σε μήκος 240 χλμ. με μέγιστο βάθος πόντισης 1.000 μέτρων. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υπάρχουσα, ισχύος 500 MW, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002. Η συνολική επένδυση αγγίζει το 1,9 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα φέτος υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους δύο διαχειριστές, με στόχο να υλοποιηθεί το έργο έως το 2033-2035. Εντούτοις, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Ιταλίας, Arera, εκφράζει το προβληματισμό ότι δεν έχει νόημα να ολοκληρωθεί στα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Οι υπολογισμοί της δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τους Ιταλούς καταναλωτές θα προκύψουν μετά το 2040. Συγκεκριμένα, η Arera υπολογίζει ένα όφελος στα 40-50 εκατ. ευρώ από τη λειτουργία του καλωδίου για το 2035, αλλά 140-250 εκατ. ευρώ από το 2040.

Επιπλέον, η Arera ζήτησε από την Terna να επαναξιολογήσει τα κόστη του έργου. Πρόσθεσε, δε, ότι στην παρούσα φάση είναι προτιμότερο να προκριθούν οι επενδύσεις στις βόρειες διασυνδέσεις της Ιταλίας.

Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή το αν η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας θα συμπεριληφθεί στο νέο κατάλογο των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος, PCI-PMI. Οι τελικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν αργότερα φέτος πριν τη δημοσίευση του οριστικού καταλόγου.

