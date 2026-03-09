Τα δύο ευρώ στην αντλία ενεργοποιούν νέα fuel pass – Η κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση

Με τους αναλυτές να θεωρούν θέμα χρόνου το να ξεπεράσει το αργό πετρέλαιο τα 100 δολάρια/βαρέλι, ακόμα και εντός της Δευτέρας, η έμφαση όλων των κυβερνήσεων στρέφεται πλέον σε μέτρα αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι καταρχήν σαφές ότι μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα και στο πετρέλαιο, όπως το fuel pass που είδαμε παλαιότερα, αποτελούν μέρος μιας έτοιμης δέσμης, που περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένους ελέγχους στα πρατήρια και έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων.

Έτσι, η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί προς μια δοκιμασμένη λύση και όχι προς ελάφρυνση της φορολογίας, όπως εξετάζει για παράδειγμα η Ιταλία.

Θετικό είναι πάντως το γεγονός ότι τα ελληνικά διϋλιστήρια είναι σε θέση να ανακατευθύνουν σημαντικό μέρος των εξαγωγών τους προς την εγχώρια αγορά, καθώς το επιτρέπουν οι συμβάσεις με τους πελάτες τους, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μέχρι στιγμής, τα αρμόδια υπουργεία ή το Μαξίμου δεν έχουν θέσει κάποια συγκεκριμένη τιμή στη βενζίνη, η οποία να αποτελεί το “διακόπτη” για την ενεργοποίηση των έκτακτων μέτρων.

Προ ημερών, εκφράστηκε η πεποίθηση ότι σε πρώτη φάση οι αυξήσεις ήταν σχετικά μικρές στην αντλία. Όμως από τότε το Brent έχει ανέβει αρκετά ψηλότερα και όσο η βενζίνη θα οδεύει προς τα δύο ευρώ, η πίεση θα αυξάνεται για να δοθεί κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές.

Να σημειώσουμε ότι από περίπου 1,67 ευρώ/λίτρο το Φεβρουάριο, η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει πλέον στο 1,8 έως 1,9 ευρώ στην Αθήνα, αναλόγως του πρατηρίου. Ιδιαίτερη ανατίμηση παρατηρείται και στο ντίζελ, το οποίο μάλιστα έχει διαγράψει μεγάλο μέρος της διαφοράς που το χώριζε από τη βενζίνη.

Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε πάντως ότι αν το αργό πετρέλαιο «χτυπήσει» τα 100 δολάρια, τότε «είναι δεδομένο ότι πρέπει να κινηθούμε». Μια τιμή που ασφαλώς μεταφράζεται σε 2 ευρώ για τη βενζίνη στην αντλία.

Στο μεταξύ, τα νέα από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να γίνονται ολοένα και χειρότερα. Μέσα στο σαββατοκύριακο στοχεύτηκαν διϋλιστήρια, δεξαμενές πετρελαίου και πετρελαιοπηγές σε Ιράν, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία.

Όλα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα εντείνονται διαρκώς και απομένει να φανεί αν θα σημειωθούν καταστροφές στην ίδια την παραγωγή και τη δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, που θα είχαν μόνιμο χαρακτήρα και θα παρήγαγαν αποτελέσματα πέραν της τωρινής αντιπαράθεσης.

Μάλιστα, μια νέα διάσταση προέκυψε από τη στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε Ιράν και Μπαχρέιν, που συνιστούν μια ακόμα κλιμάκωση.

Τη στιγμή που δημοσιεύματα στις ΗΠΑ θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο Ιράν, δεν διαφαίνεται ορατό σενάριο αποκλιμάκωσης σύντομα, εκτός αν το Ιράν συνθηκολογήσει.

Έτσι, μοιραία η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ καλούνται πολύ σύντομα να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους για τα καύσιμα, πιθανότατα εντός αυτής της εβδομάδας.