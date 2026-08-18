Τα λουκέτα πληθαίνουν – 5,7% αύξηση στην ΕΕ το β΄ τρίμηνο, άλμα στην Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις και το κλίμα παγκόσμιας γεωπολιτικής αβεβαιότητας «αποτυπώνονται» στα στοιχεία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με πολλές από αυτές να βάζουν λουκέτα λόγω των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολίων.

Όπως αναφέρουν στοιχεία της Eurostat, (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή), οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, με αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα λουκέτα στην ΕΕ να αυξηθούν κατά 5,7%, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του έτους.

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Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων σημείωσαν υποχώρηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι δηλώσεις πτωχεύσεων αυξήθηκαν αισθητά κατά 5,7%.

Σχετικά με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν στους 5 από τους 8 τομείς της οικονομίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές δραστηριότητες (+21,1%), με τις μεταφορές (+11,4%) και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+6,8%) να ακολουθούν.

Αντίθετα, μείωση των πτωχεύσεων παρατηρήθηκε στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης (-2,6%), τις κατασκευές (-1,7%) και το εμπόριο (-1,2%).

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Oι χώρες που πρωταγωνιστούν στις πτωχεύσεις

Κατά τη σύγκριση του β’ τριμήνου με το α’ τρίμηνο του 2026, μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δηλώσεις πτώχευσης παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+31,8%), την Ελλάδα (+31,6%) και την Κροατία (+20,5%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των δηλώσεων πτωχεύσεων καταγράφηκαν στη Μάλτα (-50,0%), την Κύπρο (-41,7%) και τη Σλοβακία (-33,5%). Όπως σημειώνει η ανάλυση της Eurostat στις μικρές χώρες, οι τριμηνιαίοι απόλυτοι αριθμοί πτωχεύσεων είναι πολύ χαμηλοί και οι χαμηλοί αριθμοί μπορούν να κάνουν τους δείκτες πολύ ασταθείς, όπως συμβαίνει στην Κύπρο και τη Μάλτα.

Από την άλλη μεριά οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση κατά 0,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση 0,7% .

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα για τις εγγραφές επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο του 2026 είχαμε αύξηση 1,5%, ενώ το δ’ τρίμηνο του 2025 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε -6,9%.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις που δήλωσαν πτώχευση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό στην Ελλάδα ανερχόταν σε -6,7% και το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε -1%, δηλαδή σημειώθηκε σωρευτική μείωση της τάξης του -7,7% ως προς τις πτωχεύσεις.

Για την αξιολόγηση των στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από τις 31 Ιανουαρίου το τοπίο γύρω από τις εκκρεμότητες και τις διαγραφές εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει αλλάξει ριζικά.

Από την 1η Φεβρουαρίου ενεργοποιήθηκε το νέο αυστηρό πλαίσιο διοικητικών προστίμων και εταιρείες που παραμένουν «ενεργές» στα χαρτιά αλλά είναι αδρανείς, πλέον έρχονται αντιμέτωπες με πρόστιμα από 100 έως 100.000 αν δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς ή οικονομικές καταστάσεις. Αυτό υποχρεώνει χιλιάδες επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα σε επίσημη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή, ώστε να σταματήσει η συσσώρευση προστίμων. Εκτιμάται ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνονται σε ένα βαθμό στους παραπάνω δείκτες.