Τα μεγάλα έργα: Η πορεία υλοποίησης σε οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα με ορίζοντα το 2030

Η πορεία υλοποίησης των έργων υποδομής των εθνικών δικτύων -οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών και σιδηροδρομικών- και ο προϋπολογισμός τους παρουσιάστηκαν σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μεγάλα έργα υποδομής για τα οποία δόθηκαν στοιχεία για το προϋπολογισμό και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους με ορίζοντα το 2030.

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Α. Οδικά Δίκτυα

Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης: Το έργο έχει προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ και συνολικό μήκος 4 χλμ. περίπου. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 77%. Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού : Τμήμα Δράμα-Καβάλα (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ Σταυρού. Το έργο έχει προϋπολογισμό 60,8 εκατ. ευρώ και στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 45%. Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover): Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 463 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 55%. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Βόρειο Τμήμα: Το Βόρειο Τμήμα του Ε65, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει προϋπολογισμό 442 εκατ. ευρώ και μήκος 71 χλμ. Ολοκληρώνεται και το υποτμήμα Καλαμπάκα -Εγνατία μήκους 45,5 χλμ. που θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός Ιουλίου 2026. Αποκαταστάσεις βλαβών οδικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel: Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 29/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2029 και προϋπολογισμό 900 εκατ. είναι η αποκατάσταση της βατότητας, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 70%. Αποκαταστάσεις βλαβών σιδηροδρομικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel: Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 28/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2026 και προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ είναι η αποκατάσταση της της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 80%. Μπράλος – Άμφισσα: Έργο με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ μήκους περίπου 30 χλμ. που αφορά το τμήμα Μπράλος -Άμφισσα και το τμήμα Παράκαμψη Γραβιάς – Μεταλλεία Βωξίτη, του Διαγώνιου Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 30%. Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών: Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου 210 εκατ. ευρώ έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ., με τα συνοδά τους έργα και εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης εντός του 2028. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 10%. Τα συμπληρωματικά έργα κόμβου Α/Κ Μεταμόρφωσης είναι προϋπολογισμού περίπου 3 εκατ. ευρώ. Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά: Το έργο είναι, προϋπολογισμού περίπου 51 εκατ. ευρώ Επέκταση Ιόνιας Οδού, Τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά, έργο προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 6%. Βόνιτσα-Λευκάδα: Έργο προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ για βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 85%. Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος. To σύνολο του έργου παραδόθηκε Νοέμβριο του 2025. Παράκαμψη Γιάλοβας: Το έργο, έχει προϋπολογισμό 40,5 εκατ. ευρώ και στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 15% Kαλαμάτα-Ρυζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, έργο προϋπολογισμού περίπου 252 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 22%. ΒΟΑΚ: Nεάπολη- Άγιος Νικόλαος: Πρόκειται για έργο 186 εκατ. ευρώ που στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι 74%. ΒΟΑΚ: Χερσόνησος – Νεάπολη, έργο 330 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 95%. BOAK: Χανιά – Ηράκλειο: Το έργο παραχώρησης, με προϋπολογισμό 1,75 δισ. ευρώ στην παρούσα φάση εμφανίζει ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ 50%.

Β. Ενεργειακά Δίκτυα

⁠Διεθνείς Διασυνδέσεις – Στρατηγικός Σχεδιασμός: Το 2019 οι επενδύσεις ανέρχονταν στο σύνολο των τεσσάρων Διαχιεριστών/φορέων (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΝΑΟΝ) σε 479 εκατ. ευρώ, το 2024 τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 δις ευρώ και το 2025 ανήλθαν σε 1,628 δις ευρώ. ⁠Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις Νησιών: Περιλαμβάνουν Ολοκληρωμένα Έργα σε Κυκλάδες, ⁠Σκιάθο, ⁠Κρήτη – Πελοπόννησο και ⁠Κρήτη – Αττική και Μελλοντικές Διασυνδέσεις (σε προγραμματισμό) για ⁠Δωδεκάνησα και ⁠Βόρειο Αιγαίο. Κύρια Έργα Δικτύων από το 2019: Περιλαμβάνουν ο λοκληρωμένα ή σε προχωρημένη φάση υλοποίησης έργα όπως ο ⁠Αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline), ο ⁠Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), το ⁠ ⁠FSRU Αλεξανδρούπολης, δ ύο σταθμοί συμπίεσης, στην Κομοτηνή και στην Αμπελιά Φαρσάλων, καθώς και ν έα έργα όπως ο α γωγός προς Βόρεια Μακεδονία και η ε πέκταση του εγχώριου δικτύου φυσικού αερίου.

Γ. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Μέσα σε έξι χρόνια, η χώρα πέρασε από την τελευταία θέση της ΕΕ στην ευρυζωνικότητα -με μηδενικό FTTH το 2019- στην κορυφαία κάλυψη 5G της Ευρώπης και στον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης οπτικών ινών. Στόχος της επόμενης φάσης είναι η ενοποίηση των υποδομών σε καθημερινές, ασφαλείς και ανθεκτικές υπηρεσίες.

Σταθερά δίκτυα: Η κάλυψη οπτικών ινών (FTTP/VHCN) εκτοξεύτηκε από 38% (2023) σε ~70% (2026), με ρυθμό πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού και το μερίδιο FTTH να διπλασιάζεται σε έναν χρόνο. Κινητή: Πληθυσμιακή κάλυψη 5G στο 99,8%, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη (μέσος όρος ΕΕ ~94%). Διεθνής κόμβος δεδομένων: Νέα υποθαλάσσια καλώδια (EAN, East-Med Corridor) καθιστούν την Ελλάδα πύλη Ευρώπης–Ασίας–Αφρικής–Μέσης Ανατολής, με τη χωρητικότητα να αυξάνεται από <500 Tbps (2023) σε >3.000 Tbps έως το 2027–2030. Υποδομές AI: 20πλασιασμός της ισχύος των data centers, από <50 MW σήμερα σε ~1.000 MW, με 50+ κέντρα δεδομένων, edge κόμβους και AI factories έως το 2030. Τέλος χαλκού: Οργανωμένη αποχαλκοποίηση (copper switch-off) με εθνικό στόχο το 2032, που απελευθερώνει πόρους για επανεπένδυση σε FTTH. Απλοποίηση μέσω GIA: Ψηφιακή διαχείριση διελεύσεων (e-Διέλευσις), ενιαίο σημείο πληροφόρησης και συντονισμός εκσκαφών μειώνουν κόστος και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη δικτύων. Ανθεκτικότητα & ασφάλεια: Εναλλακτικές οδεύσεις, ενεργειακή αυτονομία, κβαντική θωράκιση (HellasQCI) με δημιουργία δικτύου κρίσιμων επικοινωνιών σωμάτων ασφαλείας και ⁠νέο νομοθετικό πλαίσιο Gigabit Infrastructure Act (GIA) / Digital Network Act (DNA)/ Cybersecurity Act (CSA2)

Δ. Σιδηροδρομικά Δίκτυα