Τα μηνύματα της Κύπρου για το καλώδιο μετά τον ανασχηματισμό

Χωρίς αναφορά στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιήθηκε χθες (8.12.2025) η αλλαγή σκυτάλης στο κυπριακό υπουργείο Ενέργειας, γεγονός που από μόνο του στέλνει μηνύματα. Πλέον, τον Γιώργο Παπαναστασίου διαδέχεται ο Μιχάλης Δαμιανός, σε μια κίνηση που πιθανώς σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις για το κρίσιμο γεωπολιτικά έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Παπαναστασίου είχε ταχθεί υπέρ του να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση, διαφοροποιώντας τη θέση του από τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό που το θεωρεί αντίθετο με τα συμφέροντα της Κύπρου και ανεπιθύμητο κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.

Μέσω της επιλογής του στον ανασχηματισμό, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είναι φανερό πως στρέφεται εκ των πραγμάτων υπέρ της δεύτερης άποψης. Παράλληλα, η κίνηση ερμηνεύεται και ως επικράτηση ενεργειακών συμφερόντων εντός του νησιού που δεν ήθελαν το συγκεκριμένο έργο.

Όλα αυτά ενώ Αθήνα και Λευκωσία συμφώνησαν πρόσφατα να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των οικονομικών παραμέτρων του έργου, αλλά δίχως μεγάλη καθυστέρηση για να μην «παγώσει» το όλο σχέδιο. Στόχος τους υποτίθεται ότι είναι η εξεύρεση νέων επενδυτών που θα μπουν στο μετοχικό σχήμα.

Μετά την αλλαγή προσώπων στην Κύπρο, απομένει να φανεί αν παραμένει σε αυτή τη γραμμή ή αν επιδιώκει να βάλει το σχέδιο στον πάγο επ’ αόριστον.

Την ίδια στιγμή, οι κινήσεις της Λευκωσίας θέτουν εν αμφιβόλω τη στρατηγική της Αθήνας, που ήδη έχει ξεκινήσει την προσπάθεια εύρεσης νέων επενδυτών. Μάλιστα, ο υπουργός ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωνε μόλις προ ημερών ότι ενδιαφέρονται εταιρείες και funds από τις ΗΠΑ και τον αραβικό κόσμο για να μπουν στον Great Sea Interconnector (GSI).

Επιχειρώντας να αντλήσουμε κάποιο μήνυμα από τις πρώτες δηλώσεις του κ. Δαμιανού, ο ίδιος έκανε λόγο για ρεαλισμό, προσεκτικές κινήσεις και μετρήσιμους στόχους στην ενεργειακή πολιτική της Κύπρου.

Πρόκειται για εκφράσεις που σίγουρα συνάδουν με μια κυβέρνηση που θέλει να αποφύγει τα λάθη και τα σκάνδαλα των προηγουμένων ετών (βλέπε Βασιλικό και LNG). Θα μπορούσαν όμως να μεταφραστούν και σε συγκράτηση των δαπανών για μεγάλα έργα, όπως είναι το καλώδιο με την Ελλάδα.