Τα «όπλα» της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην κρίση: Ανάπτυξη και πλεονάσματα, το μήνυμα της Κομισιόν

Με τον πόλεμο στο Ιράν να προκαλεί καθημερινά μεγάλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, η Κομισιόν εκτιμά πως ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα δίνουν στην Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτημα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του πολέμου.

Όπως «σκιαγραφείται» από τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. Παρά το ότι η Κομισιόν αναθεώρησε προς το χειρότερο τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη για το 2026-2027 λόγω του ενεργειακού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης να δίνουν τον τόνο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα θα παραμείνει τόσο το 2026 όσο και στο 2027 σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 αναθεωρείται στο 1,8% και για το 2027 στο 1,6%, την ώρα που ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην ΕΕ προβλέπεται στο 1,1% το 2026 και στο 1,4% το 2027. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη προβλέπεται στο 0,9% εφέτος από 1,2% προηγούμενης πρόβλεψης και στο 1,2% το 2026 έναντι 1,4%

Η Ελλάδα παρουσιάζει και στο δημοσιονομικό πεδίο καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας (γενική κυβέρνηση) θα παραμείνει πλεονασματικό το 2026 στο 0,8% του ΑΕΠ από 1,7% του ΑΕΠ το 2025 ενώ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ το 2027.

Για την ΕΕ, η Κομισιόν προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2026 θα ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ από 3,1% το 2025 και θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2027. Στην ευρωζώνη θα ανέλθει στο 3,3% φέτος απο 2,9% το 2025 για να σκαρφαλώσει στο 3,5% του ΑΕΠ το 2027

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κομισιόν, Ελλάδα και Ευρωζώνη ακολουθούν αντίθετη πορεία ως προς το χρέος, καθώς η Αθήνα θα καταφέρει να μειώνει με επιτυχία και συνέπεια το δικό της, ενώ το χρέος σε ΕΕ και Ευρωζώνη θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδα από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 θα μειωθεί στο 140,7% το 2026 για να περιοριστεί στο 134,4% το 2027. Στην ΕΕ το χρέος από 82,8% του ΑΕΠ το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 84,2% το 2026 και στο 85,3% του ΑΕΠ το 2027. Αντίστοιχα ο μέσος όρος του δημόσιου χρέους στη Ευρωζώνη από 88,7% του ΑΕΠ το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 90,2% του ΑΕΠ το 2026 και στο 91,2% του ΑΕΠ το 2027.

Στόχος της Ελλάδας είναι το χρέος να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 ενώ εφέτος για πρώτη φορά η Ελλάδα αναμένεται σταματήσει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη θέση την οποία προβλέπεται να πάρει η Ιταλία.