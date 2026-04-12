Τα ρυμουλκά που ναυπηγούνται στην Ελευσίνα υπόσχονται αναβάθμιση των υποδομών στα ελληνικά λιμάνια

Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων και επιχειρησιακών απαιτήσεων, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ναυπηγεία της Ελευσίνας.

Η ναυπήγηση νέων ρυμουλκών στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας να αναβαθμίζουν τον ρόλο τους στον εκσυγχρονισμό του στόλου και των λιμενικών υποδομών. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά επεκτείνεται και στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Ο Παύλος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών και Αντιρρυπαντικών Πλοίων και διευθυντής της MEGATUGS Salvage & Towage, εξηγεί ότι η ναυπήγηση σύγχρονων ρυμουλκών στην Ελευσίνα επηρεάζει συνολικά τον «χάρτη» των ρυμουλκήσεων στη χώρα. Όπως σημειώνει, ο εκσυγχρονισμός του στόλου ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις λιμενικές υποδομές.

Παράλληλα, τα νέα και ισχυρότερα ρυμουλκά διευρύνουν τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά εντός λιμένων, ενώ μπορούν να προσφέρουν και ευκαιριακή επιθαλάσσια αρωγή σε ευρύτερες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένα ναυαγοσωστικά μέσα.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η αναβάθμιση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί από την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών και την έκδοση σαφών πλαισίων ασφαλούς ρυμούλκησης για όλα τα λιμάνια της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τα σύγχρονα ρυμουλκά διαθέτουν υψηλή ευελιξία χάρη στο σύστημα πρόωσης ASD, ισχυρή ελκτική δύναμη και σημαντική πυροσβεστική ικανότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι καθοριστικά για την ασφαλή εκτέλεση ρυμουλκήσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε λιμένες που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη θεσμική αποσαφήνιση των ρόλων. Το ισχύον πλαίσιο ξεκαθαρίζει πλέον τη διάκριση μεταξύ ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει σε σύγχυση και ελλείψεις στον τομέα της επιθαλάσσιας αρωγής.

Παράλληλα, η πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας, όπως αυτή που έγινε πρόσφατα στην Ελευσίνα, θεωρείται κρίσιμη για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες αναδεικνύονται τόσο τα θετικά στοιχεία όσο και οι αδυναμίες, επιτρέποντας τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Συνολικά, η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στη ναυσιπλοΐα, ωστόσο η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την ουσιαστική εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.